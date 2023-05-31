Каратистка Анжеліка Терлюга стала амбасадоркою Expo 2030 Odesa

Олімпійська призерка Анжеліка Терлюга. Фото: Одеська міська рада

Одеса знаходиться на передфінальному етапі проведення EXPO-2030. Каратистка Анжеліка Терлюга представлятиме Україну у змаганні за проведення Всесвітньої виставки.

Про це повідомила каратистка Анжеліка Терлюга.

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"Щоразу, виборюючи золото на татамі, я була щаслива принести перемогу своїй країні. Сьогодні я мрію, аби після війни наша країна залікувала всі свої рани та отримала увагу, на яку вона заслуговує. Всесвітня виставка 2030 року — це реальний шанс показати всьому світу відновлену після війни Україну. Для мене честь долучитися до EXPO 2030 ODESA та об’єднати зусилля в цій боротьбі", — зазначила Анжеліка Терлюга.

Приймати Всесвітню виставку важливо для майбутнього регіону та країни. Якщо EXPO-2030 проходитиме в Одесі, то після його проведення територію планують облаштувати для потреб українців.

За планами, проведення виставки EXPO 2030 у місті Одеса може стати вагомим стимулом для економіки регіону. Можна очікувати до 10 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, що складає близько 3% від очікуваних загальних інвестицій до 2030 року.

Познайомитися з досьє можна буде після ухвалення рішення комісією. Остаточно місто-господаря Всесвітньої виставки оберуть в листопаді цього року. Для перемоги Україні потрібно отримати щонайменше 86 голосів зі 170 країн, які входять до Міжнародного бюро виставок.