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Каратистка Анжеліка Терлюга стала амбасадоркою Expo 2030 Odesa

31 травня 2023 13:10
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Анна Мурадова
Редактор
Каратистка Анжеліка Терлюга стала амбасадоркою Expo 2030 Odesa
Олімпійська призерка Анжеліка Терлюга. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеса знаходиться на передфінальному етапі проведення EXPO-2030. Каратистка Анжеліка Терлюга представлятиме Україну у змаганні за проведення Всесвітньої виставки.

Про це повідомила каратистка Анжеліка Терлюга.

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"Щоразу, виборюючи золото на татамі, я була щаслива принести перемогу своїй країні. Сьогодні я мрію, аби після війни наша країна залікувала всі свої рани та отримала увагу, на яку вона заслуговує. Всесвітня виставка 2030 року — це реальний шанс показати всьому світу відновлену після війни Україну. Для мене честь долучитися до EXPO 2030 ODESA та об’єднати зусилля в цій боротьбі", — зазначила Анжеліка Терлюга.

Приймати Всесвітню виставку важливо для майбутнього регіону та країни. Якщо EXPO-2030 проходитиме в Одесі, то після його проведення територію планують облаштувати для потреб українців. 

За планами, проведення виставки EXPO 2030 у місті Одеса може стати вагомим стимулом для економіки регіону. Можна очікувати до 10 млрд доларів прямих іноземних інвестицій, що складає близько 3% від очікуваних загальних інвестицій до 2030 року.

Познайомитися з досьє можна буде після ухвалення рішення комісією. Остаточно місто-господаря Всесвітньої виставки оберуть в листопаді цього року. Для перемоги Україні потрібно отримати щонайменше 86 голосів зі 170 країн, які входять до Міжнародного бюро виставок.

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