Каратистка Анжелика Терлюга стала амбассадором Expo 2030 Odesa

Олимпийский призер Анжелика Терлюга. Фото: Одесский городской совет

Одесса находится на предфинальном этапе проведения EXPO-2030. Каратистка Анжелика Терлюга будет представлять Украину в соревновании за проведение Всемирной выставки.

Об этом сообщила каратистка Анжелика Терлюга.

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"Каждый раз, борясь за золото на татами, я была счастлива принести победу своей стране. Сегодня я мечтаю, чтобы после войны наша страна залечила все свои раны и получила внимание, которой она заслуживает. Всемирная выставка 2030 года — это реальный шанс показать всему миру восстановленную после войны Украину. Для меня честь присоединиться к EXPO 2030 ODESA и объединить усилия в этой борьбе", — отметила Анжелика Терлюга.

Принимать всемирную выставку важно для будущего региона и страны. Если EXPO-2030 будет проходить в Одессе, после его проведения территорию планируют обустроить для нужд украинцев.

По планам проведение выставки EXPO 2030 в городе Одесса может стать весомым стимулом для экономики региона. Можно ожидать до 10 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет около 3% от ожидаемых общих инвестиций к 2030 году.

Познакомиться с досье можно будет при принятии решения комиссией. Окончательно "город-хозяин" Всемирной выставки будет выбран в ноябре этого года. Для победы Украине нужно получить не менее 86 голосов из 170 стран, входящих в Международное бюро выставок.