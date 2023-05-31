Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Каратистка Анжелика Терлюга стала амбассадором Expo 2030 Odesa arrow

Каратистка Анжелика Терлюга стала амбассадором Expo 2030 Odesa

31 мая 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Каратистка Анжелика Терлюга стала амбассадором Expo 2030 Odesa
Олимпийский призер Анжелика Терлюга. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесса находится на предфинальном этапе проведения EXPO-2030. Каратистка Анжелика Терлюга будет представлять Украину в соревновании за проведение Всемирной выставки.

Об этом сообщила каратистка Анжелика Терлюга.

Читайте также:

"Каждый раз, борясь за золото на татами, я была счастлива принести победу своей стране. Сегодня я мечтаю, чтобы после войны наша страна залечила все свои раны и получила внимание, которой она заслуживает. Всемирная выставка 2030 года — это реальный шанс показать всему миру восстановленную после войны Украину. Для меня честь присоединиться к EXPO 2030 ODESA и объединить усилия в этой борьбе", — отметила Анжелика Терлюга.

Принимать всемирную выставку важно для будущего региона и страны. Если EXPO-2030 будет проходить в Одессе, после его проведения территорию планируют обустроить для нужд украинцев.

По планам проведение выставки EXPO 2030 в городе Одесса может стать весомым стимулом для экономики региона. Можно ожидать до 10 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет около 3% от ожидаемых общих инвестиций к 2030 году.

Познакомиться с досье можно будет при принятии решения комиссией. Окончательно "город-хозяин" Всемирной выставки будет выбран в ноябре этого года. Для победы Украине нужно получить не менее 86 голосов из 170 стран, входящих в Международное бюро выставок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас