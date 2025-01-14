На підйом затонулих у Чорному морі танкерів знадобиться рік

На узбережжі Чорного моря прибирають мазут. Фото: росЗМІ

Для підйому з дна Чорного моря затонулих танкерів росіянам знадобиться не менше трьох місяців та до 10 млн доларів. І це не гарантує успіху робіт.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що треба зробити

За даними спеціалістів, нафтоналивні судна розламалися навпіл. Щоб підняти їхні частини з дна, треба встановити із зовнішньої сторони корпусу жорсткі понтони. Вони допоможуть виштовхати уламки на поверхню. Ці роботи можуть тривати від трьох місяців до року. При цьому остаточний план операції може бути розроблений тільки після детального вивчення затонулих танкерів.

Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. У воді біля узбережжя Одещини слідів нафтопродуктів поки не виявили. Водночас допомогти Україні подолати наслідки катастрофи зголосилися Румунія та Болгарія.