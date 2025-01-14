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Катастрофа в Черном море — поднять танкеры до лета не успеют

14 января 2025 18:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На подъем затонувших в Черном море танкеров понадобится год
На побережье Черного моря убирают мазут. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Для подъема со дна Черного моря затонувших танкеров россиянам понадобится не менее трех месяцев и до 10 млн долларов. И это не гарантирует успеха работ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что надо сделать

По данным специалистов, нефтеналивные суда разломились пополам. Чтобы поднять их части со дна, надо установить с внешней стороны корпуса жесткие понтоны. Они помогут вытолкать обломки на поверхность. Эти работы могут занять от трех месяцев до года. При этом окончательный план операции может быть разработан только после детального изучения затонувших танкеров.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. В воде у побережья Одесской области следов нефтепродуктов пока не обнаружили. В то же время помочь Украине преодолеть последствия катастрофы согласились Румыния и Болгария.

Одесса Черное море экологическая катастрофа экологическая угроза экология

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