На Одещині помітили величезні зграї птахів, фото

Тисячі птахів у небі над Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв

Вранці та ввечері у небі над національним парком "Тузлівські лимани" можна побачити величезні зграї птахів різних видів. Тварини насолоджуються тишею й безпекою, коли тимчасово зникають шуми війни, а полювання заборонене.

Фото багатотисячних зграй опублікував науковий співробітник парку, біолог Іван Русєв.

Читайте також:

Рай для птахів

За словами вченого, різні види качок, гусей, чаплі, мартини й кулики проводять на Тузлівських лиманах свою зимівлю й готуються до повернення на Північ навесні. Вранці та ввечері вони перелітають з одного лиману до іншого. Саме тоді можна спостерігати зграї, що вкривають собою небо.

Тисячі птахів у небі над Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв

"Це справжній рай для тварин, коли немає впливу війни і заборонено полювання по всій країні", — говорить Іван Русєв.

Тисячі птахів у небі над Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, раніше на Тузлівських лиманах знаходили птахів, вимазаних у мазуті. Це наслідок екологічної катастрофи у Керченській протоці. Також ми розповідали, як до Одещини завітали тундрові лебеді.