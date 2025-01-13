В Одесской области заметили огромные стаи птиц, фото

Тысячи птиц в небе над Тузловскими лиманами. Фото: Иван Русев

Утром и вечером в небе над национальным парком "Тузловские лиманы" можно увидеть огромные стаи птиц разных видов. Животные наслаждаются тишиной и безопасностью, когда временно исчезают шумы войны, а охота запрещена.

Фото многотысячных стай опубликовал научный сотрудник парка, биолог Иван Русев.

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Рай для птиц

По словам ученого, различные виды уток, гусей, цапли, чайки, чайки и кулики проводят на Тузловских лиманах свою зимовку и готовятся к возвращению на Север весной. Утром и вечером они перелетают из одного лимана в другой. Именно тогда можно наблюдать стаи, покрывающие собой небо.

Тысячи птиц в небе над Тузловскими лиманами. Фото: Иван Русев

"Это настоящий рай для животных, когда нет влияния войны и запрещена охота по всей стране", — говорит Иван Русев.

Тысячи птиц в небе над Тузловскими лиманами. Фото: Иван Русев

Напомним, ранее на Тузловских лиманах находили птиц, измазанных в мазуте. Это следствие экологической катастрофы в Керченском проливе. Также мы рассказывали, как в Одесскую область прилетели тундровые лебеди.