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Хабар у прикордонній службі: на Одещині викрито інспектора

25 липня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хабар у прикордонній службі: на Одещині викрито інспектора
Затримання хабарника. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Білгород-Дністровській спеціалізованій прокуратурі виявили скандальний випадок хабарництва. Інспектор прикордонного загону Держприкордонслужби (ДПСУ) потрапив під підозру в отриманні хабаря у сумі 700 доларів США.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

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За даними слідства, прапорщик зловживав своїм посадовим становищем, допомагаючи переміщувати товари народного вжитку поза межами пункту пропуску. За цю "допомогу" він незаконно вимагав 700 доларів США.

Інспектора було затримано "на гарячому" згідно з процедурою статті 208 КПК України. Після затримання йому повідомили про підозру, а також обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Яке покарання чекає на інспектора ДПСУ

Затриманому інспектору прикордонного загону повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди посадовцем (ч. 3 ст. 368 КК України). Такі дії караються позбавленням волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади. 

Погоріли на хабарях

Нагадаємо, прокурори внесли до суду обвинувальний акт щодо помічника судді. Його звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря за вплив на прийняття рішень посадовими особами та "злив" інформації про обшуки. 

Також ми писали, що в Одесі суддя опинилася на лаві підсудних після того, як її було викрито Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Служительку Феміди підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 4 тисячі доларів США.

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