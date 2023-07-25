Взятка в пограничной службе: в Одесской области разоблачен инспектор

Задержание взяточника. Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

В Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре обнаружили скандальный случай взяточничества. Инспектор пограничного отряда Госпогранслужбы (ГНСУ) попал под подозрение в получении взятки в сумме 700 долларов США.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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По данным следствия, прапорщик злоупотреблял своим должностным положением, помогая перемещать товары народного потребления за пределами пункта пропуска. За эту помощь он незаконно требовал 700 долларов США.

Инспектор был задержан "на горячем" согласно процедуре статьи 208 УПК Украины. После задержания ему сообщили о подозрении, а также избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Какое наказание ждет инспектора ГНСУ

Задержанному инспектору пограничного отряда уведомлено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности.

Погорели на взятках

Напомним, прокуроры внесли в суд обвинительный акт в отношении помощника судьи. Его обвиняют в вымогательстве и получении взятки за влияние на принятие решений должностными лицами и "слив" информации об обысках.

Также мы писали, что в Одессе судья оказалась на скамье подсудимых после того, как она была разоблачена Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Служительницу Фемиды подозревают в получении взятки в размере 4 тысяч долларов США.