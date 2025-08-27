Посадовець військової частини ЗСУ в Одесі вимагав хабар за поновлення після СЗЧ

Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція України

Посадовець однієї з військових частин в Одесі вимагав зі службовця хабар за поновлення на службі після самовільного залишання частини. Однак під час передачі грошей ділка було затримано, йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці справи

Начальник штабу — заступник командира однієї з частин ЗСУ гарантував військовому, який самовільно залишив місце служби, сприяння у поновленні та звільненні від відповідальності. За словами фігуранта, це питання потребувало погодження з командуванням, яке він нібито міг забезпечити, користуючись зв'язками. Єдиною умовою для позитивного вирішення проблеми було надання 1 500 доларів хабаря.

Після оформлення відповідних документів для зарахування військового до частини та отримання обумовленої суми коштів поліцейські одразу затримали посадовця.

Вилучені гроші. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 908 400 грн.

