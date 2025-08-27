Видео
Главная Одесса Взятка за возвращение из СОЧ —схема чиновника части в Одессе

Взятка за возвращение из СОЧ —схема чиновника части в Одессе

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 10:40
Чиновник воинской части ВСУ в Одессе требовал взятку за восстановление после СОЧ
Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Чиновник одной из воинских частей в Одессе требовал со служащего взятку за восстановление на службе после самовольного оставления части. Однако во время передачи денег дельца задержали, ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности дела

Начальник штаба — заместитель командира одной из частей ВСУ гарантировал военному, который самовольно оставил место службы, содействие в восстановлении и освобождении от ответственности. По словам фигуранта, этот вопрос требовал согласования с командованием, которое он якобы мог обеспечить, пользуясь связями. Единственным условием для положительного решения проблемы было предоставление 1 500 долларов взятки.

После оформления соответствующих документов для зачисления военного в часть и получения оговоренной суммы средств полицейские сразу задержали чиновника.

None - фото 1
Изъятые деньги. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 908 400 грн.

Напомним, недавно мы писали о военном, который жестко избил соседа автоматом. А также о схеме с фиктивным оформлением на службу.

Одесса взятка Новости Одессы СОЧ задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
