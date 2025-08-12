Должностные лица воинской части в Одесской области фиктивно оформляли военных ВСУ

Задержание фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

Заместитель командира воинской части из Одесской области вместе с сообщниками помогал военнослужащим уклоняться от службы. Однако дельцов поймали с поличным, участникам схемы грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Подробности дела

При содействии фигурантов военные оставались дома, но по документам находились на службе и получали полное денежное обеспечение. Банковские карты с зарплатой они передавали организаторам, которые снимали средства и оставляли себе.

По данным следствия, за время действия схемы дельцы оформили более 20 "дистанционных" военных и таким образом присвоили до 20 миллионов гривен. Только за четыре месяца организатор получил почти 2,5 млн грн выплат, оформленных на "фиктивных" служащих.

Изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины (злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий и уклонение от несения военной службы). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

