Посадовці військової частини на Одещині фіктивно оформлювали військових ЗСУ

Заступник командира військової частини з Одеської області разом зі спільниками допомагав військовослужбовцям ухилятися від служби. Однак ділків піймали на гарячому, учасникам схеми загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Подробиці справи

За сприяння фігурантів військові залишалися вдома, але за документами перебували на службі й отримували повне грошове забезпечення. Банківські картки з зарплатою вони передавали організаторам, які знімали кошти й залишали собі.

За даними слідства, за час дії схеми ділки оформили понад 20 "дистанційних" військових та таким чином привласнили до 20 мільйонів гривень. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 млн грн виплат, оформлених на "фіктивних" службовців.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України (зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень та ухилення від несення військової служби). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

