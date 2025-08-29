Яким чином нахарчують одеських дітей у цьому навчальному році

Діти їдять їжу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У місті з 1 вересня працюватимуть 120 шкіл, до яких підуть 89 тисяч учнів. Проте кухні у навчальних закладах запустять лише через тиждень, тож перші дні батькам доведеться забезпечувати своїх дітей сніданками та обідами.

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич, передають журналісти Новини.LIVE.

Безоплатне харчування для учнів 1-4 х класів та пільговиків в школах Одеси розпочнеться з 8 вересня. Сніданок буде коштувати бюджету громади 75 гривень, а обід — 86,50 гривень. На це місто виділяє майже 2 мільйони гривень на день шляхом субвенції.

"Субвенції та гроші , які виділяє місто — це майже 2 мільйони гривень на день. Це колосальна сума і ми би хотіли, щоб це було корисно для дітей та щоб вони їли те, що їм пропонують",— каже директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич.

Олена Буйневич також додала, що виділені на харчування кошти не є маленькими, тому якість страв необхідно перевіряти. Директорка освітнього департаменту закликала і батьків долучитися до цього процесу.

"Їжа може відрізнятися в залежності від школи. Прошу і батьків перевіряти якість страв, які споживають їхні діти",— каже директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич.

Олена Буйневич також додала, що у місті з 1 вересня працюватимуть 120 шкіл: 92 мають власні укриття, ще 28 — розташовані неподалік від сховищ.

Зазначимо, загалом у новому навчальному році до шкіл Одеси підуть 89 тис. учнів, 6 тисяч з яких — першокласники.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі немає черг до дитячих садків. А також про те, що навчальний рік продовжувати у червні не будуть.