Главная Одесса Питание в одесских школах — будут привлекать родителей к контролю

Питание в одесских школах — будут привлекать родителей к контролю

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:58
Каким образом накормят одесских детей в этом учебном году
Дети едят еду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В городе с 1 сентября будут работать 120 школ, в которые пойдут 89 тысяч учеников. Однако кухни в учебных заведениях запустят только через неделю, так что первые дни родителям придется обеспечивать своих детей завтраками и обедами.

Об этом во время брифинга сообщила директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич, передают журналисты Новини.LIVE.

Питание в школах

Бесплатное питание для учеников 1-4-х классов и льготников в школах Одессы начнется с 8 сентября. Завтрак будет стоить бюджету громады 75 гривен, а обед — 86,50 гривен. На этот город выделяет почти 2 миллиона гривен в день путем субвенции.

На бесплатное питание в учебных заведениях город выделяет почти 2 миллиона гривен в день путем субвенции.

"Субвенции и деньги, которые выделяет город, — это почти 2 миллиона гривен в день. Это колоссальная сумма, и мы бы хотели, чтобы это было полезно для детей и чтобы они ели то, что им предлагают", — говорит директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

Елена Буйневич также добавила, что выделенные на питание средства немаленькие, поэтому качество блюд необходимо проверять. Директор образовательного департамента призвала и родителей присоединиться к этому процессу.

"Еда может отличаться в зависимости от школы. Прошу и родителей проверять качество блюд, которые потребляют их дети", — говорит директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

Елена Буйневич также добавила, что в городе с 1 сентября будут работать 120 школ: 92 имеют собственные укрытия, еще 28 расположены неподалеку от убежищ.

Отметим, всего в новом учебном году в школы Одессы пойдут 89 тыс. учеников, 6 тысяч из которых — первоклассники.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе нет очередей в детские сады. А также о том, что учебный год продлевать в июне не будут.

