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Головна Одеса Хліб буде — Одещина в лідерах зі збору раннього зерна

Хліб буде — Одещина в лідерах зі збору раннього зерна

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 14:49
Збір зернових в Україні: Одещина лідирує
Комбайн працює у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жнива в Україні набирають обертів і з полів уже зібрали понад 10 мільйонів тонн зернових. Серед регіонів-лідерів — Одещина, яка показала найвищі результати. Аграрії активно працюють попри війну й погоду.

Про це повідомляє Міністерство економіки України

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Скільки врожаю зібрали. Фото: Міністерство економіки України

Жнива в Україні: скільки намолотили

Станом на 25 липня українські сільгоспвиробники вже обмолотили 3,2 мільйона гектарів ранніх зернових і зернобобових культур — це майже третина від усіх засіяних площ.

Найбільше зерна зібрано саме в Одеській області — 2,5 мільйона тонн. Тут вже обробили понад 884 тисячі гектарів. Для порівняння: у Кіровоградській області — 1,5 мільйона тонн, а в Миколаївській — майже 1,4 мільйона.

По країні в цілому аграрії зібрали:

  • пшениці — 7,1 млн тонн
  • ячменю — 2,8 млн тонн
  • гороху — 412 тисяч тонн
  • ріпаку — понад 1 млн тонн

Нагадаємо, Одещина може лишитися без соняшнику та кукурудзи через посуху та шкідників. Також ми повідомляли, що заморозки знищила більшу частину врожаю персиків на Одещині.

Одеса врожай Одеська область зерно Новини Одеси пшениця
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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