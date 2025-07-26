Збір зернових в Україні: Одещина лідирує

Комбайн працює у полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жнива в Україні набирають обертів і з полів уже зібрали понад 10 мільйонів тонн зернових. Серед регіонів-лідерів — Одещина, яка показала найвищі результати. Аграрії активно працюють попри війну й погоду.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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Жнива в Україні: скільки намолотили

Станом на 25 липня українські сільгоспвиробники вже обмолотили 3,2 мільйона гектарів ранніх зернових і зернобобових культур — це майже третина від усіх засіяних площ.

Найбільше зерна зібрано саме в Одеській області — 2,5 мільйона тонн. Тут вже обробили понад 884 тисячі гектарів. Для порівняння: у Кіровоградській області — 1,5 мільйона тонн, а в Миколаївській — майже 1,4 мільйона.

По країні в цілому аграрії зібрали:

пшениці — 7,1 млн тонн

ячменю — 2,8 млн тонн

гороху — 412 тисяч тонн

ріпаку — понад 1 млн тонн

Нагадаємо, Одещина може лишитися без соняшнику та кукурудзи через посуху та шкідників. Також ми повідомляли, що заморозки знищила більшу частину врожаю персиків на Одещині.