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Главная Одесса Хлеб будет — Одесчина в лидерах по сбору раннего зерна

Хлеб будет — Одесчина в лидерах по сбору раннего зерна

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 14:49
Сбор зерновых в Украине: Одесская область лидирует
Комбайн работает в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жатва в Украине набирает обороты и с полей уже собрали более 10 миллионов тонн зерновых. Среди регионов-лидеров — Одесская область, которая показала самые высокие результаты. Аграрии активно работают несмотря на войну и погоду.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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Сколько урожая собрали. Фото: Министерство экономики Украины

Жатва в Украине: сколько намолотили

По состоянию на 25 июля украинские сельхозпроизводители уже обмолотили 3,2 миллиона гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур — это почти треть от всех засеянных площадей.

Больше всего зерна собрано именно в Одесской области — 2,5 миллиона тонн. Здесь уже обработали более 884 тысяч гектаров. Для сравнения: в Кировоградской области — 1,5 миллиона тонн, а в Николаевской — почти 1,4 миллиона.

По стране в целом аграрии собрали:

  • пшеницы — 7,1 млн тонн
  • ячменя — 2,8 млн тонн
  • гороха — 412 тысяч тонн
  • рапса — более 1 млн тонн

Напомним, Одесская область может остаться без подсолнечника и кукурузы из-за засухи и вредителей. Также мы сообщали, что заморозки уничтожили большую часть урожая персиков в Одесской области.

Одесса урожай Одесская область зерно Новости Одессы пшеница
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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