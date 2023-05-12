Хотіли втекти, а потрапили на передову: що робити з ухилянтами

Одесити у парку ім. Горького. Фото: Новини.LIVE

Збільшення штрафів за ухилення від мобілізації та кримінальна відповідальність не допомогли зменшити кількість військовозобов’язаних, які намагаються незаконно виїхати з України. Ледь не щодня прикордонники виявляють таких громадян поза пунктами пропусків.

В Одеській області періодично з’являються зловмисники, які коштом ухилянтів намагаються збагатитися. Вони за "винагороду" пропонують призовникам послугу — уникнення проходження служби. Під час розслідування правоохоронці з’ясовують, що до низки злочинів причетні працівники військкоматів.

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Який механізм відповідальності за ухилення від мобілізації необхідно впровадити в Україні, аби навести лад в цій сфері, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

Нові схеми незаконного перетину кордону

Переодягнутися у жіночий одяг, надати підробні документи, зменшити вік, стати багатодітним батьком або фейковим волонтером, сховатися у багажнику причепа або ж навіть перепливти двометровий рів, придбати за 2000 доларів "безпечний та непомітний" маршрут на кордоні — і це далеко не повний перелік "нових" способів, які використовують ухилянти в надії виїхати з України. Не лякає їх ані адміністративна, ані кримінальна відповідальність. Чоловіки готові на все, аби використати будь-яку можливість, що допоможе уникнути мобілізації.

Одесит Павло переконаний, що ухилянтів варто судити за законом, який вже є. Втім, за словами чоловіка, це не гарантує стовідсоткового виконання плану мобілізації.

Павло про покарання для ухилянтів. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, що 5 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації — цього вистачить, аби військовозобов’язані виконували свій конституційний обов’язок. Не впевнений, що це дисциплінує їх та наведе лад у цій сфері. Вважаю, що порядок може бути лише за умови, якщо знищити хабарництво у країні", — каже одесит Павло.

Адвокат Микола Павлович, який переїхав до Одеси із Херсонської області, вважає, що будь-яке покарання має опиратися лише на закон. Тому перед правосуддям всі повинні бути рівними незалежно від їх соціального статусу.

Микола Павлович — правозахисник із Херсонської області. Фото: Новини.LIVE

"Якщо є ухилення, то треба дивитися, яке саме, та притягувати до відповідальності. Мені важко відповісти, що треба зробити, щоб навести лад і більше не виникало бажання у військовозобов’язаних порушувати закон, але думаю, якщо будуть реальні вироки суду та відбування покарання, тоді вони задумаються: варто порушувати закон чи ні", — наголошує Микола Павлович.

Прикордонники затримують ухилянтів

На кожен новий спосіб незаконного виїзду з України прикордонники знаходять протидію. За допомогою тепловізора та навіть з пострілами їм доводиться в Одеській області затримувати військовозобов’язаних чоловіків. Порушувати закон їм допомагають звичайні громадяни районів, які межують із Румунією та Молдовою. Не гребують "легкими грошами" і навіть посадовці різних держустанов, котрі, користуючись службовим становищем, видають "липові" довідки. За свої послуги вони отримують чималу винагороду, розмір якої може коливатися від 1000 до 6000 доларів.

Одесит Сергій вважає, що такі дії мають каратися лише за законом. Жартуючи, чоловік каже, що було б добре, аби на кордоні чергувало трохи більше службових собак, які б зупиняли ухилянтів.

Сергій про мобілізацію. Фото: Новини.LIVE

"У нас правова держава, тому не можемо ми розставити на кордоні капкани, аби ловити їх. Раніше, я пам’ятаю, як мене мобілізували до лав збройних сил, то навіть думки не виникало ухилятися та порушувати закон. Ніхто не втікав, бо не було куди тікати", — розказав Сергій.

Відповідальність за ухилення від мобілізації

В Україні за неявку у військкомат у період воєнного часу передбачено штраф 1700-3400 гривень. При цьому ухилення від призову на службу у такий період карається від 3 до 5 років позбавлення волі. Поліція має право затримати військовозобовʼязаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та доставляти їх до територіального центру комплектування.

Вимушена переселенка із Херсонської області Марія вважає, що питання захищати країну чи втікати за кордон — це свідомий вибір кожного громадянина. Тому, аби цей механізм мобілізації працював, треба індивідуально підійти до проблеми. Це дозволить вмотивованих чоловіків відправити на фронт, а тим, хто не готовий воювати, — дати можливість працювати у тилу на благо країни.

Переселенка із Херсонської області Марія. Фото: Новини.LIVE

"Не можна змусити людину воювати, якщо вона цього не хоче. Який би не був закон і покарання — це не допоможе розв'язати проблему. Так, це страшно, бо родини бояться втратити своїх чоловіків, діти — батьків. Дуже пишаюся тими, хто для себе зробив вибір їхати на фронт та боронити країну від окупантів, але одночасно я розумію і тих людей, хто втікає. Вважаю, що треба у тилу дати можливість таким людям робити те, що вони вміють, на благо України. І це дасть більше результатів, ніж змушувати їх тримати зброю в руках", — резюмувала Марія.

Нагадаємо, практика вручення повісток на вулицях Одеси продовжується. Обмежень щодо осіб, які можуть видавати їх, законом не встановлено.