Хотели сбежать, а попали на передовую: что делать с уклонистами — мнения одесситов

Одесситы в парке им. Горького. Фото: Новини.LIVE

Увеличение штрафов за уклонение от мобилизации и уголовная ответственность не помогли уменьшить количество военнообязанных, которые пытаются незаконно выехать из Украины. Чуть ли не каждый день пограничники обнаруживают таких граждан вне пунктов пропусков.

В Одесской области периодически появляются злоумышленники, которые за счет уклонистов пытаются обогатиться. Они за "вознаграждение" предлагают призывникам услугу — избежание прохождения службы. В ходе расследования правоохранители выясняют, что к ряду преступлений причастны работники военкоматов.

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Какой механизм ответственности за уклонение от мобилизации необходимо внедрить в Украине, чтобы навести порядок в этой сфере, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

Новые схемы незаконного пересечения границы

Переодеться в женскую одежду, предоставить поддельные документы, уменьшить возраст, стать многодетным отцом или фейковым волонтером, спрятаться в багажнике прицепа или даже переплыть двухметровый ров, приобрести за 2000 долларов "безопасный и незаметный" маршрут на границе — и это далеко не полный перечень "новых" способов, которые используют уклонисты в надежде уехать из Украины. Не пугает их ни административная, ни уголовная ответственность. Мужчины готовы на все, чтобы использовать любую возможность, которая поможет избежать мобилизации.

Одессит Павел убежден, что уклонистов следует судить по уже имеющемуся закону. Впрочем, по словам мужчины, это не гарантирует стопроцентное выполнение плана мобилизации.

Павел о наказании для уклонистов. Фото: Новини.LIVE

"Думаю, что 5 лет лишения свободы за уклонение от мобилизации хватит, чтобы военнообязанные выполняли свой конституционный долг. Не уверен, что это дисциплинирует их и наведет порядок в этой сфере. Считаю, что порядок может быть только при условии, если уничтожить взяточничество в стране", — говорит одессит Павел.

Адвокат Николай Павлович, переехавший в Одессу из Херсонской области, считает, что любое наказание должно опираться только на закон. Поэтому перед правосудием все должны быть равны независимо от их социального статуса.

Николай Павлович — правозащитник из Херсонской области. Фото: Новини.LIVE

"Если есть уклонение, то нужно смотреть, какое именно, и привлекать к ответственности. Мне трудно ответить, что надо сделать, чтобы навести порядок и больше не возникало желания у военнообязанных нарушать закон, но думаю, если будут реальные приговоры суда и отбывание наказания, тогда они задумаются: стоит нарушать закон или нет", — отмечает Николай Павлович.

Пограничники задерживают уклонистов

На каждый новый способ незаконного выезда из Украины пограничники находят противодействие. С помощью тепловизора и даже с выстрелами им приходится в Одесской области задерживать военнообязанных мужчин. Нарушать закон им помогают обычные граждане районов, граничащих с Румынией и Молдовой. Не брезгают "легкими деньгами" даже чиновники разных госучреждений, которые, пользуясь служебным положением, выдают "липовые" справки. За свои услуги они получают немалое вознаграждение, размер которого может колебаться от 1000 до 6000 долларов.

Одессит Сергей считает, что такие действия должны наказываться только по закону. Шутя, мужчина говорит, что было бы хорошо, если бы на границе дежурило чуть больше служебных собак, которые бы останавливали уклонистов.

Сергей о мобилизации. Фото: Новини.LIVE

"У нас правовое государство, поэтому не можем мы расставить на границе капканы, чтобы ловить их. Раньше, я помню, как меня мобилизовали в ряды вооруженных сил, то даже мысли не возникало уклоняться и нарушать закон. Никто не убегал, потому что не было куда бежать", — рассказал Сергей.

Ответственность за уклонение от мобилизации

В Украине за неявку в военкомат в период военного времени предусмотрен штраф 1700-3400 гривен. При этом уклонение от призыва на службу в такой период предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет. Полиция имеет право задержать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и доставлять их в территориальный центр комплектования.

Вынужденная переселенка из Херсонской области Мария считает, что вопрос защищать страну или бежать за границу — это осознанный выбор каждого гражданина. Поэтому чтобы этот механизм мобилизации работал, нужно индивидуально подойти к проблеме. Это позволит мотивированных мужчин отправить на фронт, а тем, кто не готов воевать, — дать возможность работать в тылу на благо страны.

Переселенка из Херсона Мария. Фото: Новини.LIVE

"Нельзя заставить человека воевать, если он этого не хочет. Каков бы ни был закон и наказание — это не поможет решить проблему. Да, это страшно, потому что семьи боятся потерять своих мужей, дети — отцов. Очень горжусь теми, кто для себя сделал выбор ехать на фронт и защищать страну от оккупантов, но одновременно я понимаю и убегающих людей. Считаю, что надо в тылу дать возможность таким людям делать то, что они умеют во благо Украины, чем заставлять их держать оружие в руках", — резюмировала Мария.

Напомним, практика вручения повесток на улицах Одессы продолжается. Ограничений в отношении лиц, которые могут выдавать их, не установлены законом.