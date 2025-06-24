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Головна Одеса Хотів підірвати свою родину гранатою — як покарали жителя Одещини

Хотів підірвати свою родину гранатою — як покарали жителя Одещини

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 12:15
Житель Одещини погрожував підірвати свою родину гранатою - як покарали
Правоохоронці на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Що вирішив суд

Суд виніс вирок мешканцю Одещини, який погрожував підірвати свою родину гранатою. Фігурант зізнався у скоєному та отримав 3,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 41-річний житель Кулевчансьої ОТГ, після сварки з 35-річною дружиною погрожував підірвати корпус гранати, у запальному гнізді якого знаходився нітрогліцериновий порох. Жінка із трьома неповнолітніми дітьми та своєю 53-річною матір’ю, яка жила з ними, вибігли на вулицю. А поліцейські, які прибули за викликом родини, роззброїли правопорушника та затримали його.

Крім цього, під час проведення обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили вісім набоїв різного калібру до гвинтівок і крупнокаліберних кулеметів. А також — екстракт канабісу, обіг якого обмежений. Боєприпаси та вибухові речовини фігурант знайшов на Донеччині і привіз додому в якості сувенірів, а наркотичний засіб виготовив для власного вживання з конопель, які знайшов на околиці свого села. Все вилучене було скеровано на дослідження та підтверджене експертними висновками. На суді обвинувачений щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне пододження зі зброєю). Його прирікли до 3,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового ЗСУ, який зберігав вдома боєприпаси. А також про мешканця Одещини, який продавав гранати та набої з фронту.

Одеса суд граната Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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