Житель Одещини погрожував підірвати свою родину гранатою - як покарали

Правоохоронці на місці події. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Суд виніс вирок мешканцю Одещини, який погрожував підірвати свою родину гранатою. Фігурант зізнався у скоєному та отримав 3,5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 41-річний житель Кулевчансьої ОТГ, після сварки з 35-річною дружиною погрожував підірвати корпус гранати, у запальному гнізді якого знаходився нітрогліцериновий порох. Жінка із трьома неповнолітніми дітьми та своєю 53-річною матір’ю, яка жила з ними, вибігли на вулицю. А поліцейські, які прибули за викликом родини, роззброїли правопорушника та затримали його.



Крім цього, під час проведення обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці виявили вісім набоїв різного калібру до гвинтівок і крупнокаліберних кулеметів. А також — екстракт канабісу, обіг якого обмежений. Боєприпаси та вибухові речовини фігурант знайшов на Донеччині і привіз додому в якості сувенірів, а наркотичний засіб виготовив для власного вживання з конопель, які знайшов на околиці свого села. Все вилучене було скеровано на дослідження та підтверджене експертними висновками. На суді обвинувачений щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне пододження зі зброєю). Його прирікли до 3,5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового ЗСУ, який зберігав вдома боєприпаси. А також про мешканця Одещини, який продавав гранати та набої з фронту.