Житель Одесской области угрожал взорвать свою семью гранатой - как наказали

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Суд вынес приговор жителю Одесской области, который угрожал взорвать свою семью гранатой. Фигурант признался в содеянном и получил 3,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 41-летний житель Кулевчанской ОТГ, после ссоры с 35-летней женой угрожал взорвать корпус гранаты, в запальном гнезде которого находился нитроглицериновый порох. Женщина с тремя несовершеннолетними детьми и своей 53-летней матерью, которая жила с ними, выбежали на улицу. А полицейские, прибывшие по вызову семьи, разоружили правонарушителя и задержали его.



Кроме того, во время проведения обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили восемь патронов различного калибра к винтовкам и крупнокалиберным пулеметам. А также — экстракт каннабиса, оборот которого ограничен. Боеприпасы и взрывчатые вещества фигурант нашел в Донецкой области и привез домой в качестве сувениров, а наркотическое средство изготовил для собственного употребления из конопли, которую нашел на окраине своего села. Все изъятое было направлено на исследование и подтверждено экспертными заключениями. На суде обвиняемый искренне раскаялся.

Что решил суд

Суд признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном ВСУ, который хранил дома боеприпасы. А также о жителе Одесской области, который продавал гранаты и патроны с фронта.