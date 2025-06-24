Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Хотел взорвать свою семью гранатой — как наказали жителя Одесчины

Хотел взорвать свою семью гранатой — как наказали жителя Одесчины

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 12:15
Житель Одесской области угрожал взорвать свою семью гранатой - как наказали
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности дела Что решил суд

Суд вынес приговор жителю Одесской области, который угрожал взорвать свою семью гранатой. Фигурант признался в содеянном и получил 3,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, 41-летний житель Кулевчанской ОТГ, после ссоры с 35-летней женой угрожал взорвать корпус гранаты, в запальном гнезде которого находился нитроглицериновый порох. Женщина с тремя несовершеннолетними детьми и своей 53-летней матерью, которая жила с ними, выбежали на улицу. А полицейские, прибывшие по вызову семьи, разоружили правонарушителя и задержали его.

Кроме того, во время проведения обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили восемь патронов различного калибра к винтовкам и крупнокалиберным пулеметам. А также — экстракт каннабиса, оборот которого ограничен. Боеприпасы и взрывчатые вещества фигурант нашел в Донецкой области и привез домой в качестве сувениров, а наркотическое средство изготовил для собственного употребления из конопли, которую нашел на окраине своего села. Все изъятое было направлено на исследование и подтверждено экспертными заключениями. На суде обвиняемый искренне раскаялся.

Что решил суд

Суд признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном ВСУ, который хранил дома боеприпасы. А также о жителе Одесской области, который продавал гранаты и патроны с фронта.

Одесса суд граната Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации