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Хотів заробити на ухилянтах — ДБР викрило одеського прикордонника

9 квітня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів заробити на ухилянтах — ДБР викрило одеського прикордонника
ДБР затримало прикордонника. Фото: ДБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Колишнього прикордонника суд відправив до дисциплінарного батальйону за те, що військовий допомагав ухилянтам виїхати з України. Він разом із пособниками організували схему вивозу призовників до Молдови, проте усі були викриті правоохоронцями. 

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Подробиці справи

На початку грудня 2023 року прикордонник одного з загонів Одеської області запропонував двом своїм знайомим "підробіток". Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через держкордон до Молдови, оминаючи КПП.

Прикордонник знайшов двох охочих, які погодились на його послуги. Так, кожен з ухилянтів заплатив по чотири тисячі доларів за те, щоб виїхати до Молдови. Спільники повезли призовників на своєму авто до локації, яку прикордонник попередньо зазначив їм на карті. Але план не спрацював, перевізники з ухилянтами були затримані за 100 метрів від лінії державного кордону.

Яке покарання 

Суд визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України колишнього прикордонника з Одеської області. Йому призначене покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні. 

Спроби перетнути держкордон на Одещині

Раніше ми писали, що двоє чоловіків вирішили втекти до Молдови, попередньо обмотавшись спеціальними антитепловізійними плащами. Втім, прикордонники Подільського загону виявили порушників за допомогою коптера та затримали. 

Ми повідомляли, в Одеському районі правоохоронці викрили злочину схему, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Затримати злочинців вдалося під час спроби незаконно перетнути державний КПП

Додамо, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді.

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