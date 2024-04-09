Хотел заработать на уклонистах — ДБР разоблачили одесского пограничника

ГБР задержали пограничника. Фото: ГБР

Бывшего пограничника суд отправил в дисциплинарный батальон за то, что военный помогал уклонистам уехать из Украины. Он вместе с пособниками организовали схему вывоза призывников в Молдову, однако все были разоблачены правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Подробности дела

В начале декабря 2023 года пограничник одного из отрядов одесской области предложил двум своим знакомым "подработку". Они должны были на собственном авто перевозить клиентов через госграницу в Молдову, минуя КПП.

Пограничник нашел двух желающих, согласившихся на его услуги. Да, каждый из уклонистов заплатил по четыре тысячи долларов за то, чтобы уехать в Молдову. Сообщники повезли призывников на своем автомобиле в локацию, которую пограничник предварительно отметил им на карте. Но план не сработал, перевозчик с уклонистами были задержаны в 100 метрах от линии государственной границы.

Какое наказание

Суд признал виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины бывшего пограничника из Одесской области. Ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.

Попытки пересечь госграницу на Одесчине

Ранее мы писали, что двое мужчин решили бежать в Молдову, предварительно обмотавшись специальными антитепловизионными плащами. Впрочем, пограничники Подольского отряда обнаружили нарушителей с помощью коптера и задержали.

Мы сообщали, что в Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП.

Добавим, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полутысячи километров на велосипеде.