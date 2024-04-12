Кількість жертв ракетного удару по Одещині 10 квітня зросла — подробиці

Людина у лікарні. Фото: iStock

Росія завдала ракетного удару по Одеському регіону10 квітня, внаслідок чого є постраждалі. Кількість загиблих продовжує зростати, наразі стало відомо про шестеро людей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.



"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одещині 10 квітня збільшилася до шести. На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік", — йдеться у повідомленні відомства.

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Атака по Одещині 10 квітня

Російські окупанти в День визволення Одеси від фашистських загарбників атакували об'єкти промисловості регіону. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження транспортно-логістичної інфраструктури.



На місці трагедії загинуло четверо людей, серед яких 10-річна дитина, ще 14 — було поранено. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що один з постраждалих помер у лікарні.



Прокурори вже почали досудове розслідування ракетної атаки. Вони фіксують порушення росіянами законів та звичаїв війни.

Ми раніше повідомляли, що росіяни протягом тривалого терміну не використовують ракети типу "Калібр" під час завдання ударів по території України. Проте є ймовірність, що ворог має ці ракети на озброєнні, але не може використовувати через логістичні проблеми.