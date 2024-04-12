Число жертв ракетного удара по Одесской области 10 апреля возросло — подробности

Человек в больнице. Фото: iStock

Россия нанесла ракетный удар по Одесскому региону 10 апреля, в результате чего есть пострадавшие. Число погибших продолжает расти, сейчас известно о шести человеках.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.



"Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесчине 10 апреля увеличилось до шести. К сожалению, сегодня в больнице скончался 56-летний мужчина", — говорится в сообщении ведомства.

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Атака по Одесской области 10 апреля

Российские оккупанты в День освобождения Одессы от фашистских захватчиков атаковали объекты промышленности региона. В результате вражеских обстрелов повреждение транспортно-логистической инфраструктуры.



На месте трагедии погибли четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, еще 14 — были ранены. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что один из пострадавших скончался в больнице.



Прокуроры уже начали досудебное расследование ракетной атаки. Они фиксируют нарушение россиянами законов и обычаев войны.

Мы ранее сообщали, что россияне в течение длительного срока не используют ракеты типа "Калибр" при нанесении ударов по территории Украины. Однако есть вероятность, что враг имеет эти ракеты на вооружении, но не может использоваться из-за логистических проблем.