Головна Одеса Кім розкрив, що насправді думають миколаївці про війну

Кім розкрив, що насправді думають миколаївці про війну

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 12:20
Настрої на Миколаївщині: Кім про те, як війна змінює людей
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: кадр з відео

Очільник Миколаївської ОВА Віталій кім розповів, що на півдні України зростає втома від війни, але це не означає готовність поступатися територіями. Він каже, що люди все частіше зізнаються, що живуть між тривогою за країну і щоденними побутовими проблемами.

Про реальні настрої людей Віталій Кім розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Фізична й емоційна втома впливає на настрої

Повномасштабна війна триває вже майже чотири роки, і це, за словами Віталія Кіма, не може не позначатися на психічному стані людей. Постійні обстріли, нестабільна економіка та особисті проблеми формують відчуття виснаження. Очільник ОВА визнає, що втома стала важливим фактором у суспільних настроях.

"Є проста фізична втома і особисті проблеми. Це є у всіх", — пояснив він.

Сьогодні для багатьох людей питання виживання та стабільності стають важливішими за інформаційні зведення з фронту. Економічні труднощі та зростання цін змінюють фокус уваги суспільства.

"Зараз холодильник перемагає телевізор", — сказав він.

Опитуванні не відображають реальних поглядів

Ще приблизно у 2023 році соціологічні опитування показували помітну різницю між регіонами. На заході України люди частіше говорили про необхідність воювати до кордонів 1991 року. Натомість жителі півдня та сходу частіше висловлювалися за завершення війни.

Але сьогодні, за словами очільника Миколаївської ОВА, люди часто говорять те, що вважають прийнятним озвучувати публічно. Передусім, зауважує Кім, українці не дозволяють собі різких або емоційних заяв. Навіть якщо втома від війни зростає, більшість формулює свої відповіді обережно.

"Ти не можеш сказати, що гори все вогнем, зачиняйте війну, все, байдуже як. Ніхто собі не дозволяє сказати. Всі кажуть: я згоден, але при умові, що ось так і так", — пояснив він.

За його словами, реальну позицію громадян найкраще показують не опитування, а практичні рішення. Мова йде про мобілізацію, волонтерство та підтримку армії.

"Мобілізація все показує — хто як працював і хто наскільки готовий боронити державу", — сказав він.

Нагадаємо, стало відомо, скільки зараз проживає людей у Миколаєві. Також ми писали, що ситуація з безпекою в Миколаєві за останній рік стала кращою.

Миколаїв опитування Миколаївська область Віталій Кім Новини Одеси настрій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
