Главная Одесса Ким раскрыл, что на самом деле думают николаевцы о войне

Ким раскрыл, что на самом деле думают николаевцы о войне

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 12:20
Настроения на Николаевщине: Ким о том, как война меняет людей
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Фото: кадр из видео

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что на юге Украины растет усталость от войны, но это не означает готовность уступать территории. Он говорит, что люди все чаще признаются, что живут между тревогой за страну и ежедневными бытовыми проблемами.

О реальных настроениях людей Виталий Ким рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Читайте также:

Физическая и эмоциональная усталость влияет на настроения

Полномасштабная война длится уже почти четыре года, и это, по словам Виталия Кима, не может не сказываться на психическом состоянии людей. Постоянные обстрелы, нестабильная экономика и личные проблемы формируют ощущение истощения. Глава ОВА признает, что усталость стала важным фактором в общественных настроениях.

"Есть простая физическая усталость и личные проблемы. Это есть у всех", — пояснил он.

Сегодня для многих людей вопросы выживания и стабильности становятся важнее информационных сводок с фронта. Экономические трудности и рост цен меняют фокус внимания общества.

"Сейчас холодильник побеждает телевизор", — сказал он.

Опросы не отражают реальных взглядов

Еще примерно в 2023 году социологические опросы показывали заметную разницу между регионами. На западе Украины люди чаще говорили о необходимости воевать до границ 1991 года. Зато жители юга и востока чаще высказывались за завершение войны.

Но сегодня, по словам главы Николаевской ОВА, люди часто говорят то, что считают приемлемым озвучивать публично. Прежде всего, замечает Ким, украинцы не позволяют себе резких или эмоциональных заявлений. Даже если усталость от войны растет, большинство формулирует свои ответы осторожно.

"Ты не можешь сказать, что гори все огнем, закрывайте войну, все, неважно как. Никто себе не позволяет сказать. Все говорят: я согласен, но при условии, что вот так и так", — пояснил он.

По его словам, реальную позицию граждан лучше всего показывают не опросы, а практические решения. Речь идет о мобилизации, волонтерстве и поддержке армии.

"Мобилизация все показывает — кто как работал и кто насколько готов защищать государство", — сказал он.

Напомним, стало известно, сколько сейчас проживает людей в Николаеве. Также мы писали, что ситуация с безопасностью в Николаеве за последний год стала лучше.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
