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Кіпер розповів про роль Агафангела та військових у захисті Одеси

4 січня 2025 18:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Кіпер: "Головна заслуга у захисті Одеси належить військовим"
Очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер прокоментував свою заяву про митрополита Агафангела, який нібито вплинув на захист Одеси від російського десанту. Він також наголосив, що головна заслуга у запобіганні висадці належить військовим, а розмови про інше — це лише хайп.

Про це очільник Одеської обласної військової адміністрації заявив у коментарі "Суспільному".

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Останні кілька тижнів в соцмережах активно обговорюють заяву голови Олега Кіпера про внесок митрополита Агафангела у захист Одеси. У своєму недавньому інтерв'ю очільник наголосив, що керівник Одеської митрополії хотів бути корисним, проте головну роботу виконали військові.

"Я ставлюся до цього хайпу спокійно. Якщо взяти все інтерв'ю, там було відверто мною сказано, що всі намагалися бути корисними. Левову частину зробили військові, які стояли на сторожі берегової лінії. Вони працювали щодня і щоночі, мобільно-вогневі групи виконували свою роботу", — сказав Кіпер.

За його словами, розмови про те, що Агафангел "ходив уздовж узбережжя" і якимось чином завадив висадці десанту, виривають із контексту.

"Мені дико, що люди не згадують військових. Водночас якщо хайп на моїх словах допоможе нашій перемозі, я тільки "за", — підсумував голова ОВА.

Кіпер також додав, що під час небезпеки всі українці об'єдналися і робили, що могли, щоб протистояти ворогу. Однак ключова роль у захисті належить тим, хто щодня рятує країну від російської агресії — військовим.

Нагадаємо, на Одещині з'явилися ретранслятори для протидії російській пропаганді на кордоні з невизнаним Придністров’ям. Також Кіпер заявив, що громади можуть повертати історичні назви вулицям.

Одеса Одеська область військові священики Новини Одеси Олег Кіпер

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