Кипер: "Главная заслуга в защите Одессы принадлежит военным"

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской ОГА Олег Кипер прокомментировал свое заявление о митрополите Агафангеле, который якобы повлиял на защиту Одессы от российского десанта. Он также отметил, что главная заслуга в предотвращении высадки принадлежит военным, а разговоры о другом - это лишь хайп.

Об этом глава Одесской областной военной администрации заявил в комментарии "Суспільному".

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Последние несколько недель в соцсетях активно обсуждают заявление главы Олега Кипера о вкладе митрополита Агафангела в защиту Одессы. В своем недавнем интервью глава подчеркнул, что руководитель Одесской митрополии хотел быть полезным, однако главную работу выполнили военные.

"Я отношусь к этому хайпу спокойно. Если взять все интервью, там было откровенно мной сказано, что все старались быть полезными. Львиную часть сделали военные, которые стояли на страже береговой линии. Они работали ежедневно и каждую ночь, мобильно-огневые группы выполняли свою работу", — сказал Кипер.

По его словам, разговоры о том, что Агафангел "ходил вдоль побережья" и каким-то образом помешал высадке десанта, вырывают из контекста.

"Мне дико, что люди не упоминают военных. В то же время если хайп на моих словах поможет нашей победе, я только "за", — подытожил глава ОВА.

Кипер также добавил, что во время опасности все украинцы объединились и делали, что могли, чтобы противостоять врагу. Однако ключевая роль в защите принадлежит тем, кто ежедневно спасает страну от российской агрессии — военным.

Напомним, в Одесской области появились ретрансляторы для противодействия российской пропаганде на границе с непризнанным Приднестровьем. Также Кипер заявил, что общины могут возвращать исторические названия улицам.