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Кишинів готовий видати українців — Молдова знову у пропаганді Росії

31 липня 2024 16:51
Верзілова Єлизавета - редактор
МЗС Молдови спростувало фейк щодо екстрадиції українців: фоіційна заява
Голова МЗС Молдови Міхай Попшой. Фото: Міхай Попшой/ Facebook
Верзілова Єлизавета - редактор

Російські медіа поширюють фейкову новину про те, що Кишинів нібито готовий негайно повернути Києву українців призовного віку. Пропагандистські кампанії спрямовані на створення напруженості та недовіри між Україною та її сусідами, а також всередині самих суспільств.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Молдови.

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Допис МЗС Молдови. Фото: скриншот

Російська пропаганда у Молдові

Міхай Попшой ніколи не робив подібних заяв щодо депортації українців призовного віку. У тих випадках, коли міністр робить публічну заяву, її публікують на комунікаційних платформах МЗС і міністра, а цього разу фейк ширився лише серед ЗМІ.

"Неправдива заява пропагує сфабриковані факти та розповідає про неіснуючі теми в діалозі та двосторонніх відносинах між Республікою Молдова та Україною", — йдеться у заяві МЗС Молдови. 

Також у МЗС Молдови зазначили, що приписування Попшою неіснуючих заяв є частиною навмисної дезінформаційної кампанії, спрямованої проти країни з метою внести розкол у молдовське суспільство або дезінформувати його.

Більше про пропаганду в росЗМІ

Раніше російська пропаганда поширювала фейкову інформацію в інтернет-просторі про вигадані поразки української армії. Так, на думку прокремлівських видань, бійці ЗСУ замінували мости та дамби в Одесі. 

Ми писали, що російські видання активно поширюють чутки, що винищувачі F-16 вже патрулюють Одесу. Такою дезінформацією окупанти намагаються виправдати свої атаки на місто та регіон.

Для запобігання поширення дезінформації вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди, яка спрямована на підрив стабільності в Україні

Одеса Молдова росіяни Одеська область військовий призов пропаганда Новини Одеси мобілізація

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