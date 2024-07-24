Мінування дамби в Одесі: росЗМІ поширює пропаганду

Дамба через Хаджибейський лиман. Фото: Одеський кур'єр

Російська пропаганда вкотре розповсюджує фейкову інформацію в інтернет-просторі про вигадані поразки української армії. Так, на думку прокремлівських видань, бійці ЗСУ замінували мости та дамби в Одесі.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "SPRAVDI".

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Росіяни поширюють пропаганду про мінування мостів та дамб в Одесі. Фото: SPRAVDI

Російська пропаганда

В російських ЗМІ пропагандисти активно ширять інформацію про те, що Збройні сили України нібито замінували кілька дамб і мостів в Одесі, підрив яких призведе до масової загибелі населення. Росіяни аргументують, що це звична тактика ЗСУ перед відступом з населеного пункту. У своїх дописах прокремлівські пропагандисти посилаються на так зване "підпілля".

Реальна ситуація

Насправді, дезінформацією про "мінування ЗСУ дамб і мостів" Росія намагається погрожувати ракетними ударами по цих об’єктах. Раніше російська пропаганда вже поширювала подібні чутки стосовно Київської та Канівської ГЕС. Збройні сили України не збираються відступати з Одеської області та сміливо кожного дня боронять наш регіон.

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Ми писали, що російські видання активно поширюють чутки, що винищувачі F-16 вже патрулюють Одесу. Такою дезінформацією окупанти намагаються виправдати свої атаки на місто та регіон.

Для запобігання поширення дезінформації вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди, яка спрямована на підрив стабільності в Україні

Додамо, що росіяни планують чергову інформаційну атаку на Україну. Своєю пропагандою вони хочуть дискредитувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та посіяти паніку серед населення.