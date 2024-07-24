Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ЗСУ начебто замінували мости й дамби в Одесі — чергові вкиди російської пропаганди arrow

ЗСУ начебто замінували мости й дамби в Одесі — чергові вкиди російської пропаганди

24 липня 2024 18:03
Верзілова Єлизавета - редактор
Мінування дамби в Одесі: росЗМІ поширює пропаганду
Дамба через Хаджибейський лиман. Фото: Одеський кур'єр
Верзілова Єлизавета - редактор

Російська пропаганда вкотре розповсюджує фейкову інформацію в інтернет-просторі про вигадані поразки української армії. Так, на думку прокремлівських видань, бійці ЗСУ замінували мости та дамби в Одесі. 

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "SPRAVDI".

Читайте також:
Російська пропаганда про Одесу
Росіяни поширюють пропаганду про мінування мостів та дамб в Одесі. Фото: SPRAVDI

Російська пропаганда

В російських ЗМІ пропагандисти активно ширять інформацію про те, що Збройні сили України нібито замінували кілька дамб і мостів в Одесі, підрив яких призведе до масової загибелі населення. Росіяни аргументують, що це звична тактика ЗСУ перед відступом з населеного пункту. У своїх дописах прокремлівські пропагандисти посилаються на так зване "підпілля". 

Реальна ситуація

Насправді, дезінформацією про "мінування ЗСУ дамб і мостів" Росія намагається погрожувати ракетними ударами по цих об’єктах. Раніше російська пропаганда вже поширювала подібні чутки стосовно Київської та Канівської ГЕС. Збройні сили України не збираються відступати з Одеської області та сміливо кожного дня боронять наш регіон.

Більше про пропаганду в росЗМІ

Ми писали, що російські видання активно поширюють чутки, що винищувачі F-16 вже патрулюють Одесу. Такою дезінформацією окупанти намагаються виправдати свої атаки на місто та регіон.

Для запобігання поширення дезінформації вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди, яка спрямована на підрив стабільності в Україні

Додамо, що росіяни планують чергову інформаційну атаку на Україну. Своєю пропагандою вони хочуть дискредитувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та посіяти паніку серед населення.

Одеса російські війська ЗСУ мінування дезінформація ЗМІ Одеська область пропаганда Новини Одеси війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу