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ВСУ якобы заминировали мосты и дамбы в Одессе — очередные вбросы российской пропаганды

24 июля 2024 18:03
Верзилова Єлизавета - редактор
Минирование дамбы в Одессе: росСМИ распространяет пропаганду
Дамба через Хаджибейский лиман. Фото: Одесский курьер
Верзилова Єлизавета - редактор

Российская пропаганда в очередной раз распространяет фейковую информацию в интернет-пространстве о вымышленных поражениях украинской армии. Так, по мнению прокремлевских изданий, бойцы ВСУ заминировали мосты и дамбы в Одессе.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности "SPRAVDI".

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Россияне распространяют пропаганду о минировании мостов и дамб в Одессе. Фото: SPRAVDI

Российская пропаганда

В российских СМИ пропагандисты активно распространяют информацию о том, что Вооруженные силы Украины якобы заминировали несколько дамб и мостов в Одессе, подрыв которых приведет к массовой гибели населения. Россияне аргументируют, что это обычная тактика ВСУ перед отступлением из населенного пункта. В своих сообщениях прокремлевские пропагандисты ссылаются на так называемое "подполье".

Реальная ситуация

На самом деле, дезинформацией о "минировании ВСУ дамб и мостов" Россия пытается угрожать ракетными ударами по этим объектам. Ранее российская пропаганда уже распространяла подобные слухи по Киевской и Каневской ГЭС. Вооруженные силы Украины не собираются отступать из Одесской области и смело каждый день защищают наш регион.

Больше о пропаганде в росСМИ

Мы писали, что российские издания активно распространяют слухи, что истребители F-16 уже патрулируют Одессу. Такой дезинформацией оккупанты пытаются оправдать свои атаки на город и регион.

Для предотвращения распространения дезинформации вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья. Ведь именно так называемая ПМР уже долгое время является источником пропаганды, направленной на подрыв стабильности в Украине.

Добавим, что россияне планируют очередную информационную атаку на Украину. Своей пропагандой они хотят дискредитировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и посеять панику среди населения.

Одесса российские войска ВСУ минирование дезинформация СМИ Одесская область пропаганда Новости Одессы война в Украине

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