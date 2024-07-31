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Кишинев готов выдать украинцев — Молдова снова в пропаганде России

31 июля 2024 16:51
Верзилова Єлизавета - редактор
МИД Молдовы опроверг фейк по экстрадиции украинцев: фоиционное заявление
Глава МИД Молдовы Михай Попшой. Фото: Михай Попшой/ Facebook
Верзилова Єлизавета - редактор

Российские медиа распространяют фейковую новость о том, что Кишинев якобы готов немедленно вернуть Киеву украинцев призывного возраста. Пропагандистские кампании направлены на создание напряженности и недоверия между Украиной и ее соседями, а также внутри самих обществ.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Молдовы.

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Сообщение МИД Молдовы. Фото: скриншот

Российская пропаганда в Молдове

Михай Попшой никогда не делал подобных заявлений по поводу депортации украинцев призывного возраста. В тех случаях, когда министр делает публичное заявление, его публикуют на коммуникационных платформах МИД и министра, а в этот раз фейк распространялся только среди СМИ.

"Неправдивое заявление пропагандирует сфабрикованные факты и рассказывает о несуществующих темах в диалоге и двусторонних отношениях между Республикой Молдова и Украиной", — говорится в заявлении МИД Молдовы.

Также в МИД Молдовы отметили, что приписывание Попше несуществующих заявлений является частью преднамеренной дезинформационной кампании, направленной против страны с целью внести раскол в молдавское общество или дезинформировать его.

Больше о пропаганде в росСМИ

Ранее российская пропаганда распространяла фейковую информацию в интернет-пространстве о вымышленных поражениях украинской армии. Так, по мнению прокремлевских изданий, бойцы ВСУ заминировали мосты и дамбы в Одессе.

Мы писали, что российские издания активно распространяют слухи, что истребители F-16 уже патрулируют Одессу. Такой дезинформацией оккупанты пытаются оправдать свои атаки на город и регион.

Для предотвращения распространения дезинформации вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья. Ведь именно так называемая ПМР уже долгое время является источником пропаганды, направленной на подрыв стабильности в Украине.

Одесса Молдова россияне Одесская область военный призыв пропаганда Новости Одессы мобилизация

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