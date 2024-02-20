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Ківалов поза чергою — в ЗМІ з'явились кадри проходження ним держкордону

20 лютого 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ківалов поза чергою — в ЗМІ з'явились кадри проходження ним держкордону
Сергій Ківалов проходить державний кордон. Фото: скриншот з відео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 20 лютого, вранці Сергій Ківалов поза автомобільної черги перетинав кордон України. Подія сталася на КПП "Паланка", на кордоні Одещини.

Про це повідомляють ЗМІ. 
 

Без черги на кордоні

Машину Сергія Ківалова зафільмували на пропускному пункті "Паланка". Як зазначають очевидці, екснардеп проїхав на проходження контролю без черги. Крім цього, співробітники Української митниці навіть не оглядали автомобіль і всіляко намагалися якнайшвидше пропустити його через кордон. У людей ця поведінка з боку держслужбовців викликала обурення.

"Незрозуміло чим С. Ківалов кращий за інших громадян України, чиї автівки стояли у черзі, і чому він досі має привілей проходити кордон без митного огляду, що виглядає особливо гидко у День памʼяті Героїв Небесної Сотні", — зазначали очевидці.

Митний контроль

На відміну від українських митників, молдавські колеги все ж таки змусили відкрити свої валізи сім'ю Ківалових і водія, що їх супроводжували. Весь багаж був ретельно перевірений, і лише після цього машина змогла проїхати до Республіки Молдова.

Нагадаємо, в  Одесі правоохоронці затримали депутата районної ради, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець вимагав хабаря за виділення земельної ділянки під приватизацію.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України викликало на допит двох колишніх одеських депутатів від забороненої ОПЗЖ. Йдеться про Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова, яких підозрюють у розкраданні майна Дунайського пароплавства.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
прикордонники
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