Ківалов поза чергою — в ЗМІ з'явились кадри проходження ним держкордону

Сергій Ківалов проходить державний кордон. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 20 лютого, вранці Сергій Ківалов поза автомобільної черги перетинав кордон України. Подія сталася на КПП "Паланка", на кордоні Одещини.

Про це повідомляють ЗМІ.



Без черги на кордоні

Машину Сергія Ківалова зафільмували на пропускному пункті "Паланка". Як зазначають очевидці, екснардеп проїхав на проходження контролю без черги. Крім цього, співробітники Української митниці навіть не оглядали автомобіль і всіляко намагалися якнайшвидше пропустити його через кордон. У людей ця поведінка з боку держслужбовців викликала обурення.

"Незрозуміло чим С. Ківалов кращий за інших громадян України, чиї автівки стояли у черзі, і чому він досі має привілей проходити кордон без митного огляду, що виглядає особливо гидко у День памʼяті Героїв Небесної Сотні", — зазначали очевидці.

Митний контроль

На відміну від українських митників, молдавські колеги все ж таки змусили відкрити свої валізи сім'ю Ківалових і водія, що їх супроводжували. Весь багаж був ретельно перевірений, і лише після цього машина змогла проїхати до Республіки Молдова.

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