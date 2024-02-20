Кивалов вне очереди — в СМИ появились кадры прохождения им госграницы

Сергей Кивалов проходит государственную границу. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 20 февраля, утром Сергей Кивалов вне автомобильной очереди пересекал границу Украины. Событие произошло на КПП "Паланка", на границе Одесчины.

Об этом сообщают СМИ.

Без очереди на границе

Машину Сергея Кивалова сняли на пропускном пункте "Паланка". Как отмечают очевидцы, экснардеп проехал на прохождение контроля без очереди. Кроме этого, сотрудники Украинской таможни даже не осматривали автомобиль и всячески пытались как можно быстрее пропустить его через границу. У людей это поведение со стороны госслужащих вызвало негодование.

"Не понятно чем С.Кивалов лучше других граждан Украины, чьи автомобили стояли в очереди, и почему он до сих пор имеет привилегию проходить границу без таможенного досмотра, что выглядит особенно противно в День памяти героев Небесной сотни ", — отмечали очевидцы.

Таможенный контроль

В отличие от украинских таможенников, молдавские коллеги все же заставили открыть свои чемоданы семью Киваловых и сопровождавших их водителя. Весь багаж был тщательно проверен и только после этого машина смогла проехать в Молдову.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали депутата районного совета, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением . Чиновник требовал взятки за выделение земельного участка под приватизацию.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос двух бывших одесских депутатов от запрещенной ОПЗЖ. Речь идет о Викторе Баранском и Виталии Саутьонкове, подозреваемых в хищении имущества Дунайского пароходства.