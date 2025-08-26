Миротворча стратегія для України — що обговорює Європа

Міністри на Алеї Героїв в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Міжнародні партнери продовжують посилювати підтримку України, поєднуючи військові, гуманітарні та соціальні ініціативи. Саме зараз наголошуючи на важливості міжнародного мандату для участі у миротворчих операціях, стійкості України та стратегічній допомозі, яка сьогодні забезпечує безпеку та закладає основу для післявоєнного відновлення країни.

Про це повідомили міністри закордонних справ Бельгії, Люксембургу, Нідерландів на брифінгу в Одесі.

Підтримка Люксембургу

Люксембург наголосив на важливості дотримання міжнародного права та регламентів у будь-яких рішеннях щодо військової участі. Дипломати країни підкреслюють, що будь-які дії мають базуватися на чітких міжнародних мандатах, адже це гарантує легітимність і не дозволяє перетворювати допомогу на політичні спекуляції. Представник підкреслив, що армія країни невелика — менше тисячі осіб. Тому будь-яка участь у наземних операціях була б радше символічною.

"Наша армія досить невелика — менше тисячі військовослужбовців. І, якщо бути відвертими, будь-яке наше відправлення на фронт носило б радше символічний характер, ніж реальний бойовий вплив. Ми не прагнемо вести прямі наземні операції. Натомість ми концентруємося на тому, щоб наші зусилля приносили ефект у повітряному та космічному просторі", — зазначив Віцепрем’єр-міністр закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Бетеля.

Віцепрем’єр-міністр закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Бетель про підтримку Люксембурга. Фото: Новини.LIVE

Окрему увагу Люксембург приділяє гуманітарним операціям і підготовці до розмінування. Досвід інших країн показує, що наслідки мінних загроз можуть відчуватися десятиліттями після завершення конфлікту.

"Я займаюся гуманітарною допомогою. Для мене це одна з найважливіших сфер. Ми навчаємо людей, як розміновувати території. Я був у Камбоджі, у В’єтнамі — і навіть через 40 років після війни вони страждають від мін. Я не хочу, щоб ваші люди наступні 50 років потерпали від тих мін, що закладені зараз", — зазначив дипломат.

Дипломат Ксав'є Бетель про післявоєнні наслідки. Фото: Новини.LIVE

Допомога Люксембургу не обмежується тільки військовою технікою або короткостроковими рішеннями. Це стратегічна робота, яка передбачає безпеку та стабільність на десятиліття вперед і показує реальну відповідальність держави перед цивільним населенням.

Підтримка Бельгії

Бельгія своєю чергою є активним членом міжнародної коаліції та демонструє готовність брати участь у підтриманні безпеки на глобальному рівні. Дипломати наголошують, що країна уважно відстежує розвиток ситуації та планує свої дії так, щоб вони були максимально ефективними та відповідали міжнародним стандартам. Коли буде ухвалене рішення про завершення бойових дій, Бельгія готова долучитися до миротворчих операцій, забезпечуючи стабільність та безпеку в регіоні.

"Наявність міжнародного мандату має ключове значення. Наразі ми не обговорюємо конкретні деталі щодо військової підтримки з нашими колегами та керівництвом, але ми готові долучитися до миротворчих сил, коли це стане необхідним та нагальним", — наголосив міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максим Прево.

Міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максим Прево про міжнародний мандат. Фото: Новини.LIVE

Цей підхід демонструє, що навіть невеликі держави можуть робити вагомий внесок у глобальну безпеку, концентруючись на стратегічно важливих напрямах. Участь Бельгії у коаліції — це сигнал, що міжнародне співтовариство готове діяти злагоджено, підтримувати Україну та закладати фундамент для довготривалого миру в Європі.

Підтримка від Нідерландів

Нідерланди підтвердили свою участь у коаліції та активне планування допомоги, поєднуючи військову та гуманітарну складові. Особлива увага приділяється Одесі — місту, яке стало символом стійкості та мужності. Попри постійні атаки, тут зберігається життя, функціонує економіка і розвиваються соціальні ініціативи. Акцент зроблено на стратегічному значенні порту Одеси. Він не лише економічний вузол, а й ключовий елемент продовольчої безпеки регіону. Підтримка його функціонування — спільний інтерес України та міжнародних партнерів.

"Ми були сьогодні у порту Одеси, який є важливою ланкою української економіки. Ми підтримуємо Україну і співчуваємо стражданням її народу. Ваша війна — це наша війна. Ваше майбутнє — це наше майбутнє. Ви — наші партнери та друзі", — підкреслила заступниця міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Хелен Баккера.

Заступниця міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Хелен Баккера про порт Одеси. Фото: Новини.LIVE

Діяльність Люксембургу, Бельгії та Нідерландів демонструє, що міжнародна підтримка України багатовимірна: від стратегічної військової допомоги до гуманітарних та соціальних проєктів. Це не символічна солідарність, а конкретні кроки, які зміцнюють обороноздатність країни, допомагають цивільним і закладають основу для відновлення після війни. Усе це показує, що навіть маленькі держави здатні робити вагомий внесок у безпеку та стабільність Європи, діючи в рамках міжнародного права та стратегічного бачення.

