Нідерланди планують інвестувати в Одесу

Заступниця міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Хелен Баккер на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Війна щодня залишає нові рани на обличчі України, забираючи життя як воїнів на фронті, так і цивільних громадян. Вже четвертий рік втрат для українського народу. Це втрати, які бачить Європа, і саме тому союзники готові допомагати Україні — як у сфері реабілітації постраждалих, так і у досягненні перемоги та завершенні війни.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Хелен Баккер на брифінгу в Одесі.

Мільйони євро для Одеси

Одеса — місто, яке стало символом стійкості та мужності. Попри постійні атаки, тут зберігається життя, працює економіка, народжуються нові ініціативи. Навіть у часи найтяжчих випробувань Одеса тримає курс на розвиток.

"Для мене честь оголосити, що наші країни будуть донувати 2 мільйони євро на реконструкцію для того, щоб підтримати протезну клініку в Одесі. Щоб ви бачили, що навіть під час війни люди можуть отримувати ті сервіси, ті послуги, які вони заслуговують. Щоб побачити, що в Одесі життя триває, що Одеса продовжує функціонувати", — підкреслила Хелен Баккер.

Європа інвестує не лише у військову безпеку України, а й у її соціальну стабільність, підтримку людей, які постраждали від війни, та розвиток критично важливої інфраструктури.

Одеський порт — стратегічний вузол

Особливу увагу міжнародні партнери приділили порту Одеси — стратегічному центру української економіки. Його стабільна робота впливає не лише на внутрішній розвиток країни, а й на глобальну продовольчу безпеку. Тому підтримка та захист цього об’єкта — спільний інтерес.

"Ми були сьогодні в порту Одеси, який є дуже важливим елементом української економіки, важливою ланкою. Крім того, я підтверджую, що у наших інтересах підтримувати Україну і що ми співчуваємо стражданням українського народу. Ваша війна — це наша війна. Ваше майбутнє — це наше майбутнє. Ви наші партнери й наші друзі", — заявила заступниця міністра закордонних справ Нідерландів.

Незалежність під атаками

Навіть у день, коли Україна святкує свою Незалежність, ворог намагається зруйнувати атмосферу єдності та свята. Росія знову здійснила масовану атаку дронами. Це чергове нагадування: Кремль не прагне миру, а веде війну на виснаження. Саме тому партнери України наполягають на посиленні підтримки — як військовими, так і невійськовими засобами.

"У нас є 5 мільйонів євро, які пішли на нагальні потреби України. Цей пакет буде включений. Він полягає у постачанні систем ППО та боєприпасів для того, щоб протистояти повітряним атакам з боку Росії. Також це будуть дрони-розмінувальники. Ми запрошуємо інші країни до підтримки цієї ініціативи. Крім військової підтримки, ми також адвокатуємо новий пакет жорстких санкцій, який тиснутиме на Росію, якщо вона не прийме ці умови", — зазначила дипломатка.

Міжнародна підтримка України стає все більш структурованою та системною. Вона покликана не лише захистити території, а й гарантувати безпеку громадян та стабільність держави.

Викрадені діти

Війна забирає не лише життя дорослих, а й завдає страждань дітям. Це найболючіша рана, адже йдеться про найменш захищених. Тисячі українських дітей були насильно вивезені до Росії, позбавлені сімей, дому та майбутнього. Це злочин, який світ не має права забути чи пробачити.

"Діти, яких забрали до Росії, яких викрали. Деякі країни діють по-різному, як то пресинг на Росію, санкції чи воєнна підтримка. Ми ж сьогодні обговорювали реконструкцію. І для нас абсолютно чітко зрозуміло, що Росія повинна заплатити за ті руйнування, що причинила", — наголосила Хелен Баккер.

Світова спільнота активно стежить за порушеннями прав дітей і не залишає Україну сам на сам із трагедією, що відбувається. Підтримка включає не лише політичний тиск, а й конкретні механізми допомоги постраждалим. Війна ще довго залишатиметься викликом для України, але її партнерство з Європою показує, що країна не залишена сам на сам зі стражданнями та руйнуваннями. Підтримка включає не лише військову допомогу та санкції проти агресора, а й конкретні інвестиції у життя громадян, економіку та соціальну інфраструктуру. Саме така комплексна допомога стає фундаментом для майбутньої відбудови та зміцнення української державності.

Раніше ми писали, що найближчим місяцем Бельгія планує передати до України винищувачі F-16. А також про те, що Україна стала гарантією безпеки для Європи.