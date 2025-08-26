Нидерланды планируют инвестировать в Одессу

Заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерланды Хелен Баккер на брифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Война ежедневно оставляет новые раны на лице Украины, унося жизни как воинов на фронте, так и гражданских. Уже четвертый год потерь для украинского народа. Это потери, которые видит Европа, и именно поэтому союзники готовы помогать Украине — как в сфере реабилитации пострадавших, так и в достижении победы и завершении войны.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерланды Хелен Баккер на брифинге в Одессе.

Миллионы евро для Одессы

Одесса — город, который стал символом стойкости и мужества. Несмотря на постоянные атаки, здесь сохраняется жизнь, работает экономика, рождаются новые инициативы. Даже во времена тяжелейших испытаний Одесса держит курс на развитие.

"Для меня честь объявить, что наши страны будут донировать 2 миллиона евро на реконструкцию для того, чтобы поддержать протезную клинику в Одессе. Чтобы вы видели, что даже во время войны люди могут получать те сервисы, те услуги, которые они заслуживают. Чтобы увидеть, что в Одессе жизнь продолжается, что Одесса продолжает функционировать", — подчеркнула Хелен Баккер.

Европа инвестирует не только в военную безопасность Украины, но и в ее социальную стабильность, поддержку людей, пострадавших от войны, и развитие критически важной инфраструктуры.

Одесский порт — стратегический узел

Особое внимание международные партнеры уделили порту Одессы — стратегическому центру украинской экономики. Его стабильная работа влияет не только на внутреннее развитие страны, но и на глобальную продовольственную безопасность. Поэтому поддержка и защита этого объекта — общий интерес.

"Мы были сегодня в порту Одессы, который является очень важным элементом украинской экономики, важным звеном. Кроме того, я подтверждаю, что в наших интересах поддерживать Украину и что мы сочувствуем страданиям украинского народа. Ваша война — это наша война. Ваше будущее — это наше будущее. Вы — наши партнеры и наши друзья", — заявила заместитель министра иностранных дел Нидерландов.

Независимость под атаками

Даже в день, когда Украина празднует свою Независимость, враг пытается разрушить атмосферу единства и праздника. Россия снова осуществила массированную атаку дронами. Это очередное напоминание: Кремль не стремится к миру, а ведет войну на истощение. Именно поэтому партнеры Украины настаивают на усилении поддержки — как военными, так и невоенными средствами.

"У нас есть пять миллионов евро, которые пошли на насущные потребности Украины. Этот пакет будет включен. Он заключается в поставке систем ПВО и боеприпасов для того, чтобы противостоять воздушным атакам со стороны России. Также это будут дроны-разминировщики. Мы приглашаем другие страны к поддержке этой инициативы. Кроме военной поддержки, мы также адвокатируем новый пакет жестких санкций, который будет давить на Россию, если она не примет эти условия", — отметила дипломат.

Международная поддержка Украины становится все более структурированной и системной. Она призвана не только защитить территории, но и гарантировать безопасность граждан и стабильность государства.

Похищенные дети

Война уносит не только жизни взрослых, но и наносит страдания детям. Это самая болезненная рана, ведь речь идет о наименее защищенных. Тысячи украинских детей были насильно вывезены в Россию, лишены семей, дома и будущего. Это преступление, которое мир не имеет права забыть или простить.

"Дети, которых забрали в Россию, которых похитили. Некоторые страны действуют по-разному, как то прессинг на Россию, санкции или военная поддержка. Мы же сегодня обсуждали реконструкцию. И для нас абсолютно четко понятно, что Россия должна заплатить за те разрушения, которые у нас вызвала", — подчеркнула Хелен Баккер.

Мировое сообщество активно следит за нарушениями прав детей и не оставляет Украину один на один с происходящей трагедией. Поддержка включает не только политическое давление, но и конкретные механизмы помощи пострадавшим. Война еще долго будет оставаться вызовом для Украины, но ее партнерство с Европой показывает, что страна не оставлена один на один со страданиями и разрушениями. Поддержка включает не только военную помощь и санкции против агрессора, но и конкретные инвестиции в жизнь граждан, экономику и социальную инфраструктуру. Именно такая комплексная помощь становится фундаментом для будущего восстановления и укрепления украинской государственности.

Ранее мы писали, что в ближайший месяц Бельгия планирует передать в Украину истребители F-16. А также, о том, что Украина стала гарантией безопасности для Европы.