Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі зазначив про три головні напрямки роботи сьогодні

Міністри на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Питання безпеки України сьогодні розглядається не лише в межах фронту, а й на дипломатичному рівні. Київ намагається вибудувати нову архітектуру гарантій, яка дозволить не лише відбивати російську агресію зараз, а й запобігати їй у майбутньому.

Саме про ці кроки розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Безпекові гарантії для України

Міністр окреслив три ключові напрями роботи, які нині визначають стратегічний курс України. Перший — підвищення санкцій для російського агресора, що має стримувати подальші наступальні дії. Другий напрям — зміцнення обороноздатності держави, яке передбачає як модернізацію армії та постачання сучасної зброї, так і розвиток власної оборонної промисловості, здатної швидко реагувати на виклики фронту.

"Нам дуже важливо досягати швидких результатів на шляху до підготовки безпекових гарантій. Це непростий процес, він має декілька вимірів — військовий, політико-дипломатичний та юридичний. Після зустрічей у Вашингтоні створені відповідні переговорні команди. Якщо говорити про військовий елемент, найбільш важливий і фундаментальний, то на рівні НАТО цей процес уже розпочався і відбулося кілька зустрічей щодо конкретики майбутніх гарантій", — наголосив він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга про безпекові гарантії для України. Фото: Новини.LIVE

За словами міністра, безпекові гарантії — це не лише про короткострокову допомогу. Йдеться про системне підґрунтя для стабільності всієї Європи, адже саме Україна сьогодні стоїть на передовій боротьби з російською агресією.

Макрофінансова допомога

Третій компонент стосується підтримки економіки у воєнних умовах: забезпечення макрофінансової стабільності, інвестиції в критичні сектори та покриття бюджетного дефіциту, що дозволяє державі залишатися функціональною та стійкою навіть у найскладніших обставинах.

"Ми дуже сподіваємося на підтримку для збереження макрофінансової стабільності у найближчі роки, а також для відновлення економіки. Це постачання зброї, передусім ППО та артилерійських снарядів. Україна готова, коли настане час, до взаємовигідної співпраці у виробництві дронів. Ми вже сьогодні є світовими лідерами у цій галузі дронів та маємо необхідний досвід для швидкого виготовлення якісної продукції", — підкреслив глава МЗС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга про макрофінансову допомогу Україні. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, стратегія Києва включає як негайні рішення, так і довгострокові підходи. З одного боку, йдеться про оперативне забезпечення фронту та економіки, а з іншого — про вибудову фундаменту майбутньої системи безпеки, яка б унеможливила повторення російської агресії. Саме в цій багатовекторності Україна бачить запоруку своєї стійкості й гарантію стабільності для всього континенту.

Раніше ми писали, коли саме Бельгія передасть Україні літаки F-16. А також про те, що Нідерланди планують інвестувати в Одесу.