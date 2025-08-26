Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі зазначив про три головні напрямки роботи сьогодні

Війна для Росії має стати не по грошах — етапи стримування
Питання безпеки України сьогодні розглядається не лише в межах фронту, а й на дипломатичному рівні. Київ намагається вибудувати нову архітектуру гарантій, яка дозволить не лише відбивати російську агресію зараз, а й запобігати їй у майбутньому.
Саме про ці кроки розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі.
Безпекові гарантії для України
Міністр окреслив три ключові напрями роботи, які нині визначають стратегічний курс України. Перший — підвищення санкцій для російського агресора, що має стримувати подальші наступальні дії. Другий напрям — зміцнення обороноздатності держави, яке передбачає як модернізацію армії та постачання сучасної зброї, так і розвиток власної оборонної промисловості, здатної швидко реагувати на виклики фронту.
"Нам дуже важливо досягати швидких результатів на шляху до підготовки безпекових гарантій. Це непростий процес, він має декілька вимірів — військовий, політико-дипломатичний та юридичний. Після зустрічей у Вашингтоні створені відповідні переговорні команди. Якщо говорити про військовий елемент, найбільш важливий і фундаментальний, то на рівні НАТО цей процес уже розпочався і відбулося кілька зустрічей щодо конкретики майбутніх гарантій", — наголосив він.
За словами міністра, безпекові гарантії — це не лише про короткострокову допомогу. Йдеться про системне підґрунтя для стабільності всієї Європи, адже саме Україна сьогодні стоїть на передовій боротьби з російською агресією.
Макрофінансова допомога
Третій компонент стосується підтримки економіки у воєнних умовах: забезпечення макрофінансової стабільності, інвестиції в критичні сектори та покриття бюджетного дефіциту, що дозволяє державі залишатися функціональною та стійкою навіть у найскладніших обставинах.
"Ми дуже сподіваємося на підтримку для збереження макрофінансової стабільності у найближчі роки, а також для відновлення економіки. Це постачання зброї, передусім ППО та артилерійських снарядів. Україна готова, коли настане час, до взаємовигідної співпраці у виробництві дронів. Ми вже сьогодні є світовими лідерами у цій галузі дронів та маємо необхідний досвід для швидкого виготовлення якісної продукції", — підкреслив глава МЗС.
Таким чином, стратегія Києва включає як негайні рішення, так і довгострокові підходи. З одного боку, йдеться про оперативне забезпечення фронту та економіки, а з іншого — про вибудову фундаменту майбутньої системи безпеки, яка б унеможливила повторення російської агресії. Саме в цій багатовекторності Україна бачить запоруку своєї стійкості й гарантію стабільності для всього континенту.
