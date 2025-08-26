Видео
Война для России должна стать не по карману — этапы сдерживания

Война для России должна стать не по карману — этапы сдерживания

ru
Дата публикации 26 августа 2025 18:30
Министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге в Одессе отметил о трех главных направлениях работы сегодня
Министры на брифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Вопрос безопасности Украины сегодня рассматривается не только в пределах фронта, но и на дипломатическом уровне. Киев пытается выстроить новую архитектуру гарантий, которая позволит не только отражать российскую агрессию сейчас, но и предотвращать ее в будущем.

Именно об этих шагах рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге в Одессе.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

Министр очертил три ключевых направления работы, которые сейчас определяют стратегический курс Украины. Первое — повышение санкций для российского агрессора, что должно сдерживать дальнейшие наступательные действия. Второе направление — укрепление обороноспособности государства, которое предусматривает как модернизацию армии и поставки современного оружия, так и развитие собственной оборонной промышленности, способной быстро реагировать на вызовы фронта.

"Нам очень важно достигать быстрых результатов на пути к подготовке гарантий безопасности. Это непростой процесс, он имеет несколько измерений — военное, политико-дипломатическое и юридическое. После встреч в Вашингтоне созданы соответствующие переговорные команды. Если говорить о военном элементе, наиболее важном и фундаментальном, то на уровне НАТО этот процесс уже начался и состоялось несколько встреч по конкретике будущих гарантий", — подчеркнул он.

міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Министр иностранных дел Андрей Сибига о гарантиях безопасности для Украины. Фото: Новини.LIVE

По словам министра, гарантии безопасности  это не только о краткосрочной помощи. Речь идет о системной основе для стабильности всей Европы, ведь именно Украина сегодня стоит на передовой борьбы с российской агрессией.

Макрофинансовая помощь

Третий компонент касается поддержки экономики в военных условиях: обеспечение макрофинансовой стабильности, инвестиции в критические сектора и покрытие бюджетного дефицита, что позволяет государству оставаться функциональным и устойчивым даже в самых сложных обстоятельствах.

"Мы очень надеемся на поддержку для сохранения макрофинансовой стабильности в ближайшие годы, а также для восстановления экономики. Это поставки оружия, прежде всего ПВО и артиллерийских снарядов. Украина готова, когда наступит время, к взаимовыгодному сотрудничеству в производстве дронов. Мы уже сегодня являемся мировыми лидерами в этой области дронов и имеем необходимый опыт для быстрого изготовления качественной продукции", — подчеркнул глава МИД.

Міністри на брифінгу в Одесі
Министр иностранных дел Андрей Сибига о макрофинансовой помощи Украине. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, стратегия Киева включает как немедленные решения, так и долгосрочные подходы. С одной стороны, речь идет об оперативном обеспечении фронта и экономики, а с другой — о выстраивании фундамента будущей системы безопасности, которая бы сделала невозможным повторение российской агрессии. Именно в этой многовекторности Украина видит залог своей устойчивости и гарантию стабильности для всего континента.

Ранее мы писали, когда именно Бельгия передаст Украине самолеты F-16. А также, о том что Нидерланды планируют инвестировать в Одессу.

Одесса санкции Новости Одессы война в Украине війна Россия
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
