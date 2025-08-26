Видео
Главная Одесса Коалиция и союзники планируют миротворческие шаги для Украины

Коалиция и союзники планируют миротворческие шаги для Украины

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 19:33
Миротворческая стратегия для Украины — что обсуждает Европа
Министры на Аллее Героев в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Международные партнеры продолжают усиливать поддержку Украины, сочетая военные, гуманитарные и социальные инициативы. Именно сейчас подчеркивая важность международного мандата для участия в миротворческих операциях, устойчивости Украины и стратегической помощи, которая сегодня обеспечивает безопасность и закладывает основу для послевоенного восстановления страны.

Об этом сообщили министры иностранных дел Бельгии, Люксембурга, Нидерландов на брифинге в Одессе.

Поддержка Люксембурга

Люксембург подчеркнул важность соблюдения международного права и регламентов в любых решениях по военному участию. Дипломаты страны подчеркивают, что любые действия должны базироваться на четких международных мандатах, ведь это гарантирует легитимность и не позволяет превращать помощь в политические спекуляции. Представитель подчеркнул, что армия страны небольшая  менее тысячи человек. Поэтому любое участие в наземных операциях было бы скорее символическим.

"Наша армия достаточно небольшая — менее тысячи военнослужащих. И, если быть откровенными, любое наше отправление на фронт носило бы скорее символический характер, чем реальное боевое воздействие. Мы не стремимся вести прямые наземные операции. Вместо этого мы концентрируемся на том, чтобы наши усилия приносили эффект в воздушном и космическом пространстве", — отметил Вице-премьер-министра иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Ксавье Бетеля.

Віцепрем’єр-міністра закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Бетеля.
Вице-премьер-министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Ксавье Бетель, о поддержке Люксембурга. Фото: Новини.LIVE

Отдельное внимание Люксембург уделяет гуманитарным операциям и подготовке к разминированию. Опыт других стран показывает, что последствия минных угроз могут ощущаться десятилетиями после завершения конфликта.

"Я занимаюсь гуманитарной помощью. Для меня это одна из важнейших сфер. Мы обучаем людей, как разминировать территории. Я был в Камбодже, во Вьетнаме — и даже через 40 лет после войны они страдают от мин. Я не хочу, чтобы ваши люди следующие 50 лет страдали от тех мин, которые заложены сейчас", — отметил дипломат.

Віцепрем’єр-міністра закордонних справ Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Бетеля.
Дипломат Ксавье Бетель о послевоенных последствиях. Фото: Новини.LIVE

Помощь Люксембурга не ограничивается только военной техникой или краткосрочными решениями. Это стратегическая работа, которая предусматривает безопасность и стабильность на десятилетия вперед, и показывает реальную ответственность государства перед гражданским населением.

Поддержка Бельгии

Бельгия в свою очередь является активным членом международной коалиции и демонстрирует готовность участвовать в поддержании безопасности на глобальном уровне. Дипломаты отмечают, что страна внимательно отслеживает развитие ситуации и планирует свои действия так, чтобы они были максимально эффективными и соответствовали международным стандартам. Когда будет принято решение о завершении боевых действий, Бельгия готова присоединиться к миротворческим операциям, обеспечивая стабильность и безопасность в регионе.

"Наличие международного мандата имеет ключевое значение. Сейчас мы не обсуждаем конкретные детали по военной поддержке с нашими коллегами и руководством, но мы готовы присоединиться к миротворческим силам, когда это станет необходимым и неотложным", — подчеркнул министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Королевства Бельгия Максим Прево.

міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з питань розвитку Королівства Бельгія Максима Прево.
Министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Королевства Бельгия Максим Прево о международном мандате. Фото: Новини.LIVE

Этот подход демонстрирует, что даже небольшие государства могут делать весомый вклад в глобальную безопасность, концентрируясь на стратегически важных направлениях. Участие Бельгии в коалиции  это сигнал, что международное сообщество готово действовать слаженно, поддерживать Украину и закладывать фундамент для долговременного мира в Европе.

Поддержка от Нидерландов

Нидерланды подтвердили свое участие в коалиции и активное планирование помощи, сочетая военную и гуманитарную составляющие. Особое внимание уделяется Одессе — городу, который стал символом стойкости и мужества. Несмотря на постоянные атаки, здесь сохраняется жизнь, функционирует экономика и развиваются социальные инициативы. Акцент сделан на стратегическом значении порта Одессы. Он не только экономический узел, но и ключевой элемент продовольственной безопасности региона. Поддержка его функционирования  общий интерес Украины и международных партнеров.

"Мы были сегодня в порту Одессы, который является важным звеном украинской экономики. Мы поддерживаем Украину и сочувствуем страданиям ее народа. Ваша война — это наша война. Ваше будущее — это наше будущее. Вы — наши партнеры и друзья", — подчеркнула заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерланды Хелен Баккера.

заступниця міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Хелен Баккера.
Заместитель министра иностранных дел Королевства Нидерланды Хелен Баккера о порте Одессы.  Фото: Новини.LIVE

Деятельность Люксембурга, Бельгии и Нидерландов демонстрирует, что международная поддержка Украины многомерна: от стратегической военной помощи до гуманитарных и социальных проектов. Это не символическая солидарность, а конкретные шаги, которые укрепляют обороноспособность страны, помогают гражданским и закладывают основу для восстановления после войны. Все это показывает, что даже маленькие государства способны вносить весомый вклад в безопасность и стабильность Европы, действуя в рамках международного права и стратегического видения.

Ранее мы писали, что Украина призывает Европу для более жестких санкций против Российской Федерации. А также, о том, что война с Украиной России должна стать не по карману.

