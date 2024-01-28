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Кого залучать до "Армії відновлення" на Одещині — подробиці

28 січня 2024 12:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Кого залучать до "Армії відновлення" на Одещині — подробиці
Жінка розбирає завали після обстрілів. Фото ілюстративне: УНІАН/Андрій Марієнко
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині безробітних та внутрішньо переміщених осіб хочуть залучити до "Армії відновлення". Таку ініціативу висунули в Ізмаїльському районі. Відомо, що люди займатимуться ремонтно-відновлювальними роботами.

Про це повідомила пресслужба Ізмаїльської РВА.

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"До таких робіт насамперед залучаються безробітні, які зареєстровані в державній службі зайнятості, а також внутрішньо переміщені особи", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що за таку роботу платитимуть 10 650 грн на місяць, а з 1 квітня поточного року вже буде 12 000 грн. Цей період зараховується до страхового стажу осіб. Оплата праці здійснюється коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Що таке Армія відновлення

"Армія відновлення" — це ініціатива, яка допомагає безробітним і внутрішньо переміщеним особам знайти тимчасову роботу й одночасно вирішити найактуальнішы питання життєдіяльності громад. За участь у суспільно корисних роботах держава оплачує у розмірі не нижче півтора розміру мінімальної зарплати.

Додамо, що на Одещині "Армія відновлення" працює у 24 громадах області. Тут розбирають завали, відновлюють пошкоджене майно, надають соціальні послуги в "пунктах незламності", облаштовують підвальні приміщення під укриття, заготовлюють дрова тощо. За 2023 рік суспільно корисною працею в Одеському обласному центрі зайнятості було охоплено 1177 осіб, які заробили понад 3 млн грн.

Нагадаємо, в Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком. Також одеські військові, які перебувають або були в полоні російських загарбників, можуть отримати грошову допомогу для своїх дітей. 

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