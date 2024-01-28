Кого привлекут в "Армию восстановления" на Одесчине — подробности

Женщина разбирает завалы после обстрелов. Фото иллюстративное: УНИАН/Андрей Мариенко

В Одесской области безработных и внутренне перемещенных лиц хотят привлечь в "Армию восстановления". Такая инициатива была выдвинута в Измаильском районе. Известно, что люди будут заниматься ремонтно-восстановительными работами.

Об этом сообщила пресс-служба Измаильского РВА.

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"К таким работам в первую очередь привлекаются безработные, зарегистрированные в государственной службе занятости, а также внутренне перемещенные лица", — говорится в сообщении.

Известно, что за такую работу будут платить 10 650 грн в месяц, а с 1 апреля текущего года уже будет 12 000 грн. Этот период засчитывается в страховой стаж лиц. Оплата труда осуществляется за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Что такое "Армия восстановления"

Армия восстановления — это инициатива, которая помогает безработным и внутренне перемещенным лицам найти временную работу и одновременно решить наиболее актуальные вопросы жизнедеятельности громад. За участие в общественно полезных работах государство оплачивает в размере не ниже полутора минимальной зарплаты.

Добавим, что в Одесской области "Армия восстановления" работает в 24 громадах области. Здесь разбирают завалы, восстанавливают поврежденное имущество, оказывают социальные услуги в "пунктах несокрушимости", обустраивают подвальные помещения под укрытия, заготавливают дрова и т.д. За 2023 год общественно полезным трудом в Одесском областном центре занятости было охвачено 1177 человек, заработавших более 3 млн грн.

Напомним, в Одессе планируется выплатить из государственного бюджета компенсации военным на приобретение жилья. Пока известно, что эту сумму увеличили почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Также одесские военные, находящиеся или находившиеся в плену у российских захватчиков, могут получить денежную помощь для своих детей.