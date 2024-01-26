В одеських школах не вистачає вчителів — у департаменті освіти назвали цифру

Молодий вчитель у школі. Фото: pixabay

В одеських закладах освіти спостерігається нестача викладачів. Наразі школи міста запрошують на роботу майже півтисячі вчителів профільних предметів та молодших класів.

Про це розповіла директорка Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, Одеса шукає молодих спеціалістів, які щойно закінчили ВНЗ. Крім того, до роботи запрошують також й фахівців з переліку внутрішньо переміщених осіб.

"У закладах освіти міста працюють понад 15 тис. працівників, з них 8 804 — педагоги. 99 освітян мобілізовані до лав ЗСУ. На посади педагогічних працівників у школи й дитсадки Одеси працевлаштовані 303 переселенці. Наразі заклади освіти міста пропонують 465 вакансій педагогічних працівників", — повідомила Олена Буйневич.

Молодих спеціалістів заохочують преміями

Крім того, міська влада вирішила підтримати саме молодих вчителів, які після отримання диплома пішли працювати в міські заклади освіти. У звʼязку з цим в Одесі запроваджено муніципальну щомісячну премію у розмірі 3000 гривень для таких фахівців. Йдеться про школи саме державного замовлення.

Нагадаємо, одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.

Також ми писали, що в Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком. Також одеські військові, які перебувають або були в полоні російських загарбників, можуть отримати грошову допомогу для своїх дітей.