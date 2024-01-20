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В Одесі запровадять щомісячну премію для заохочення молодих освітян — деталі

20 січня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі запровадять щомісячну премію для заохочення молодих освітян — деталі
Вчителька під час уроку. Фото: Олексій Синиця. УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Щоб заохотити до роботи в навчальних закладах молодих освітян, одеська мерія запроваджує премії. Відомо, що це будуть виплати на постійній основі. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Якщо ви закінчуєте навчання у педагогічному закладі вищої освіти або як молодий спеціаліст вже працюєте у школі чи садочку, розраховуйте на цю доплату", — йдеться у повідомленні.

За інформацією, одеська міська влада вирішила встановити щомісячну премію у розмірі 3000 гривень. Її виплачуватимуть молодим фахівцям, які готові працювати в міських школах та садочках.   

Як повідомлялося раніше, також одеська міська рада планує заохочувати одноразовими преміями усіх людей, які стануть до лав ЗСУ. Йдеться про виплату 20 тисяч гривень, на яку раніше могли претендувати лише добровольці. 

Нагадаємо, одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги. 

Також ми писали, що в Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком. Також одеські військові, які перебувають або були в полоні російських загарбників, можуть отримати грошову допомогу для своїх дітей. 

Додамо, одесити можуть отримати від міста компенсацію за пошкоджене внаслідок війни нерухоме майно. Для цього необхідно з повним переліком документів звернутися до ЦНАПів у районі проживання.

Одеса
освіта
вчителі
виплати
Одеська область
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