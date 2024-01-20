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В Одессе введут ежемесячную премию для поощрения молодых педагогов — подробности

20 января 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе введут ежемесячную премию для поощрения молодых педагогов — подробности
Учительница на уроке. Фото: Алексей Синица. УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Чтобы поощрить работу в учебных заведениях молодых педагогов, одесская мэрия вводит премии. Известно, что это будут выплаты на постоянной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Если вы заканчиваете обучение в педагогическом заведении высшего образования или как молодой специалист уже работаете в школе или в садике, рассчитывайте на эту доплату", — говорится в сообщении.

По информации, одесские городские власти решили установить ежемесячную премию в размере 3000 гривен. Ее будут выплачивать молодым специалистам, готовым работать в городских школах и садах.

Как сообщалось ранее, также одесский городской совет планирует поощрять единоразовыми премиями всех людей, кто станет в ряды ВСУ. Речь идет о выплате в 20 тысяч гривен, на которую раньше могли претендовать только добровольцы.

Напомним, одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Также мы писали, что в Одессе планируется выплатить из государственного бюджета компенсации военным на приобретение жилья. Пока известно, что эту сумму увеличили почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Также одесские военные, находящиеся или находившиеся в плену у российских захватчиков, могут получить денежную помощь для своих детей.

Добавим, одесситы могут получить от города компенсацию за поврежденное в результате войны недвижимое имущество. Для этого необходимо с полным перечнем документов обратиться в ЦНАП в районе проживания.

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выплаты
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