В одесских школах не хватает учителей — в департаменте образования назвали цифру

Молодой учитель в школе. Фото: pixabay

У одесских учебных заведениях наблюдается нехватка преподавателей. В настоящее время школы города приглашают на работу около полтысячи учителей профильных предметов и младших классов.

Об этом рассказала директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, Одесса ищет молодых специалистов, только что закончивших вузы. Кроме того, к работе приглашают также специалистов по перечню внутренне перемещенных лиц.

"В учебных заведениях города работают более 15 тыс. работников, из них 8 804 — педагоги. 99 педагогов мобилизованы в ряды ВСУ. На должности педагогических работников в школы и детсады Одессы трудоустроены 303 переселенца. В настоящее время учебные заведения города предлагают 465 вакансий педагогических работников", — сообщила Елена Буйневич.

Молодых специалистов поощряют премиями

Кроме того, городские власти решили поддержать именно молодых учителей, которые после получения диплома пошли работать в городские учебные заведения. В связи с этим в Одессе введена муниципальная ежемесячная премия в размере 3000 гривен для таких специалистов. Речь идет о школах именно государственного заказа.

Напомним, одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Также мы писали, что в Одессе планируется выплатить из государственного бюджета компенсации военным на приобретение жилья. Пока известно, что эту сумму увеличили почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Также одесские военные, находящиеся или находившиеся в плену у российских захватчиков, могут получить денежную помощь для своих детей.