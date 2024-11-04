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Колапс економіки — що може зруйнувати господарство України

4 листопада 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Крах української економіки — коли можливий
Чоловік дивиться на графік. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

За 33 роки існування незалежної України економіка держави витримала світові кризи, пандемію та навіть війну. Тому різких погіршень не має бути. Хоча така загроза все ж таки залишається.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст Сергій Якубовський.

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Прогноз на рік

За словами експерта, наступного року не має бути сильних коливань у фінансовому секторі. Сергій Якубовський вважає, що економіку країни роблять її громадяни. Відповідно, допоки бізнес працює і є робочі місця, колапсу не станеться.

"Зараз похитнути становище може лише той факт, якщо фронт просунеться далеко вглиб країни, до обласних центрів та великих підприємств. Ми розуміємо, що коли усе вибухає та руйнується, нічого працювати не може", — говорить економіст.

Водночас  фахівець впевнений, що навіть за таких умов економіка здатна вистояти. Як приклад він наводить Харків, який, попри постійні обстріли, продовжує працювати.

Нагадаємо, експерт спрогнозував, яким може бути курс долара на наступний рік. Також економіст розповів, чи зможе Україна покрити дефіцит бюджету-2025.

Одеса економіка економічне зростання криза війна

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