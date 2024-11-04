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Коллапс экономики — что может разрушить хозяйство Украины

4 ноября 2024 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Крах украинской экономики — когда возможен
Человек смотрит на график. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

За 33 года существования независимой Украины экономика государства выдержала мировые кризисы, пандемию и даже войну. Поэтому резких ухудшений быть не должно. Хотя такая угроза все же остается.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал экономист Сергей Якубовский.

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Прогноз на год

По словам эксперта, на следующий год не должно быть сильных колебаний в финансовом секторе. Сергей Якубовский считает, что экономику страны делают ее граждане. Соответственно, пока бизнес работает и есть рабочие места, коллапса не произойдет.

"Сейчас пошатнуть положение может только тот факт, если фронт продвинется далеко вглубь страны, к областным центрам и крупным предприятиям. Мы понимаем, что когда все взрывается и разрушается, ничего работать не может", — говорит экономист.

В то же время специалист уверен, что даже при таких условиях экономика способна выстоять. В качестве примера он приводит Харьков, который, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает работать.

Напомним, эксперт спрогнозировал, каким может быть курс доллара на следующий год. Также экономист рассказал, сможет ли Украина покрыть дефицит бюджета-2025.

Одесса экономика экономический рост кризис война

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