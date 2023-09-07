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Колектив райради на Одещині два місяці працює без зарплатні

7 вересня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Колектив райради на Одещині два місяці працює без зарплатні
Будівля Білгород-Дністровської районної ради. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Колектив Білгород-Дністровської районної ради звернувся до депутатів VIII скликання через невиплату зарплатні. Після того, як колишній голова райради Григорій Мельниченко подав у відставку стало нікому підписувати фінансові документи. 

Про це стало відомо із колективного звернення. 

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Звернення до депутатів

"З 14 серпня 2023 року Білгород-Дністровська районна рада залишилася без керівництва — ні голови, ні заступника голови, які мають право підпису банківських, касових, бухгалтерських та інших фінансових документів і договорів (угод) згідно з чинним законодавством. Розпочався вересень місяць і наближається час виплати авансу, але по цей час нового голову так і не обрано, що призводить до порушення строків виплати заробітної плати та спричиняє нам моральну шкоду через неможливість задовольнити наші соціально-побутові потреби. Другий місяць ми змушені працювати "на громадських засадах"", — йдеться у зверненні. 

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Скандал в Білгород-Дністровській райраді

Депутат та голова та голова Білгород-Дністровської районної ради на Одещині опинився під звинуваченнями, пов'язаними із викраденням майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на суму 2,7 млн гривень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.  

Сам зять Гриневецького, Григорій Мельниченко, після початку кримінального провадження вирішив скласти повноваження за власним бажанням.

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