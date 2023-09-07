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Коллектив райсовета в Одесской области два месяца работает без зарплаты

7 сентября 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Коллектив райсовета в Одесской области два месяца работает без зарплаты
Здание Белгород-Днестровского районного совета. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Коллектив Белгород-Днестровского районного совета обратился к депутатам VIII созыва по невыплате зарплаты. После того как бывший глава райсовета Григорий Мельниченко подал в отставку, стало некому подписывать финансовые документы.

Об этом стало известно из коллективного обращения.

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Обращение к депутатам

"С 14 августа 2023 года Белгород-Днестровский районный совет остался без руководства — ни председателя, ни заместителя председателя, имеющих право подписи банковских, кассовых, бухгалтерских и других финансовых документов и договоров (соглашений) согласно действующему законодательству. Начался сентябрь месяц и близится время выплаты аванса, но по настоящее время новый председатель так и не выбран, что приводит к нарушению сроков выплаты заработной платы и наносит нам моральный ущерб из-за невозможности удовлетворить наши социально-бытовые нужды. Второй месяц мы вынуждены работать "на общественных началах"", — говорится в обращении.

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Скандал в Белгород-Днестровском райсовете

Депутат и председатель Белгород-Днестровского районного совета в Одесской области оказался под обвинениями, связанными с похищением имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на сумму 2,7 млн гривен. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Сам зять Гриневецкого, Григорий Мельниченко, после начала уголовного производства решил сложить полномочия по собственному желанию.

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